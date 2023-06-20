多事之秋！聯發科遭外資減碼降價理由曝

外資3理由 聯發科遭減碼降價

美系外資針對聯發科（2454）出具最新研究報告，點出大陸智慧型手機市場仍充滿潛在風險，並佐以3大說法，將聯發科目標價由800元調降到750元、評等由中立調降到減碼。

美系外資表示，聯發科自10月底以來股價上漲39％，更勝台股加權指數得漲幅35％，有鑑於智慧型手機SoC（系統單晶片）市場復甦疲軟，下半年價格競爭加劇；再者，華為手機的回歸將侵蝕OPPO、VIVO、小米市占，以及二手智慧機市場的活絡，均對聯發科不利；另外，聯發科所期待的新成長動能（包括汽車、蘋果、ASIC等），要真正發酵似乎還需要時間。故綜合上述3項推估，將聯發科目標價由800元調降到750元、評等由中立調降到減碼，不僅如此，也進一步調降聯發科2023年、2024年EPS，幅度分別為12％以及20％。

美系外資針對上述3大推估進一步說明，該外資表示，儘管大陸下半年智慧型手機市場有成長機會，但SoC的激烈競爭，對聯發科毛利率帶來風險，儘管大陸智慧機市場下半年可能會有補貨潮，但復甦的步伐和持續性仍然存在不確定。此外，華為在大陸高端市場捲土重來，下半年市占率上看9~10％，恐將對聯發科不利，因為華為獨家使用高通SoC（4G）於其中高端型號，如果華為最終確保5G安全許可（推估機會不大），則可能會對聯發科更加不利。另外，新的Android智慧手機市場的整體潛在規模過去兩年隨著二手慧能手機的持續增長而萎縮年，二手機市場在2022年全球已達到約1億支，其中大部分為iPhone。

美系外資表示，隨著高庫存持續存在，SoC定價變得更加激進，且市場需求疲軟，價格競爭正在向中高端機型蔓延，儘管聯發科似乎仍然堅持保守的定價策略，但相信在大陸智慧型手機市場持續低迷下，聯發科下半年可能會採取積極應對措施，導致出現一些對毛利率不利的因素。

至於非手機產品上，美系外資表示，聯發科在多個新領域上持續努力，包括汽車、企業ASIC（客製化晶片）等，但相信這些在未來2~3年內貢獻可能會非常小，而且不太可能成為有意義的營收驅動因素。而與輝達的汽車合作夥伴關係儘管不是單打獨鬥，但Design win最早可能要到2026~2027年，另外，聯發科的企業ASIC努力也落後競爭對手（如Broadcom和Marvell）。

（時報資訊 財經內容中心）

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