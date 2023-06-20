友推坑進股市 網勸不懂別碰 阻止這件事

台股今年驚驚漲，進入台股可說是讓財富快速增加的途徑，但對於未進入股市的人而言，恐怕難以理解其中眉角。有網友表示，工作收入穩定，朋友就一直推薦投資股票，還建議定期定額買0050，甚至還建議可以借錢投資，這讓原Po感到不解，認為如此會增加每月開銷。不少網友勸原Po，如果不懂，就千萬不要碰，更有人警告1事，指出原Po若做會犯投資大忌。

有網友在Dcard理財版上以「朋友一直推薦我買股票理財」為題向網友請益，她表示，「工作收入穩定以後，我朋友就一直推薦我把剩下的錢拿去投資股票，還要帶我去設定定期定額扣款買0050之類的，他有跟我解釋為什麼這樣比較存定存貨儲蓄險賺，但他講了很多數學和數字我聽不太懂」。

此外，原Po還透露，「甚至跟我說因為我是公務員，借錢出來投資都划算，可是投資為什麼還要借錢？而且借錢還要還錢，不是白白增加每個月的開銷嗎？不知道有沒有人能幫我解惑？」

對於原Po的問題，有人表示，「0050很穩了，有閒錢真的可以投」、「我覺得你朋友是對的，因為我也做銀行業，他在幫你，只是熱心過頭了哈哈哈哈，我自己也有貸款出來投資，賺更多」；也有不少網友都勸，「投資是門專業的學問，不是網友三言兩語就能解答的，你如果連自己稍微做功課都懶，那我勸你最好是不要碰股票」、「不懂就不要碰啊！很難嗎」、「連做功課都不想的感覺，其實你也可以不必投資啦」。

不過，更多人注意到的是原Po提到要貸款投資一事，紛紛阻止表示，「因為通膨，因為公務員穩定，投資有賺有賠，請用閒錢，不是自己操作 不要借錢投資」、「如果你是希望走安穩路線的話請不要借錢投資，在可以承受的風險內進行投資就好，至少要確保當所有錢都賠光你的生活還是能過下去的狀態」、「投資用閒錢，不要借錢投資，因為沒有穩賺的投資」、「借錢投資超白癡，妳如果這個月比較吃緊還能停止投資，一但借下去就再見了」。

（旺得富理財網 李澍）

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