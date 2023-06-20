台股早盤拉回整理 夏都、事欣科大漲逾7％

美股因六月節休市1天，台股20日開低40點，在端午連假前夕，買盤呈現觀望態勢，暫報17,228點，權王台積電（2330）維持平盤震盪走勢，股價來到583元，聯發科（2454）穩步邁向填息之路，盤面強勢族群由觀光、軍工股扮演多頭指標，夏都（2722）、事欣科（4916）大漲逾7％。

第一金投顧表示，目前台股短期內將呈現高檔震盪，但據IDC資料指出618首周消費力道不如預期，市場將根據第二周數據研判景氣回溫狀況，且FED與會官員指出目前通膨仍居高不下，7月升息機率再增，恐不利於台股上漲。

此外，近期AI風潮帶動相關個股持續上揚，資金輪動較快，盤面上仍需注意相關個股對於Nvidia受惠程度，假設貢獻狀況不如預期，則股價面臨修正機率將大幅增加。

由於本周交易日較少，市場觀望意味濃厚，提防端午變盤，第一金投顧認為，短線仍可留意軍工族群表現，受惠巴黎航展有望持續帶動軍工族群股價上揚，且連假將至觀光族群也有機會在連假效應帶動下，為6月營收增添助力。而記憶體模組廠紛紛提及DRAM價格即將落底，市場預期後續將有低價庫存利益，進而帶動記憶體中下游表現。

群益投顧分析，大盤短線區間將落在17,100～17,400點，因連假前夕市場觀望氣息轉濃，須提防漲多股獲利了結壓力，資金尋找墊檔演出，預料低基期補漲、政策概念為短線操作方向。

台股有長假效應跡象，原本領漲的大型股普遍休息，盤面由非電族群、中小型股輪動演出，研判指數可能繼續採取守勢，聯發科除息表現將影響盤面氛圍。

延伸閱讀

台股23檔除息 市場關注Fed主席聽證會

市場擔憂中國經濟疲軟 國際油價下跌

節前震盪 外資縮手 專家指影響台股4因素