6/20盤前》協作型機器人商機大 這檔加分

台股今（6/20）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.6月面板價格續漲，下半年面板價格有支撐，面板廠可望轉虧為盈。再加上市場研究機構看好面板產業谷底已過，啟動新一波循環，明年可能會缺貨，面板股價先反應，19日面板雙虎爆量大漲，外資大買群創及友達9.07萬及4.8萬張，躍升為台股買超前二大標的。

2.Patently Apple網站報導，今年1月台積電宣布2nm晶片製程研發進度超乎預期後，後續發展順利，即將為蘋果及輝達電子（NVIDIA）測試生產2nm晶片，可望在這場晶片大戰中超越之前率先量產3nm晶片的三星電子。

3.端午連假在即，資金縮手觀望，台股19日加權指數開低後維持在平盤附近震盪，雖權王台積電走弱拖累電子股士氣，而聯發科雖否認獲谷歌AI訂單利多仍帶量勁揚4.53％，率領高價軍團撐盤，台股終場小跌14.35點，收17,274.56點，險守5日線，成交量萎縮至3,300億元。

4.瞄準東協保健食品市場商機，大樹（6469）跨海外計畫啟動，已採取分進合擊策略插旗馬來西亞！除了攜手晨暉（1271）成立合資公司，推自有品牌保健食品外，也與當地團隊創立公司，將代理台塑生醫系列產品進軍東南亞。

大樹董事長鄭明龍表示，將以打群架方式將台灣優質保健產品帶到海外市場，拓展台灣品牌。

5.中國車市庫存去化告一段落後，5月底已傳來客戶重啟下單的消息，胡連董事長張子雄樂觀表示，6月營收已在往上，7月大致維持6月水準，8、9月還會往上衝，簡言之，第三季應會維持季增、年增的雙成長，全年雙位數成長的目標也沒有改變。

6.飲料廠黑松（1234）董事長張斌堂19日指出，看好台灣觀光人潮回流，帶動飲料銷售回溫，黑松上半年積極推新品，包括FIN補給飲料、黑松茶花等搶搭商機順風車，銷售業績成長2～4成，加上轉投資微風廣場受惠疫後消費餐飲回復，今年對黑松獲利貢獻度看增下，樂觀黑松全年業績獲利比去年更好。

7.AI人工智慧題材發燒，並帶動相關族群本益比（PE）持續上調，上櫃矽智財（IP）股M31挾AI題材，股價連日急攻，19日早盤股價衝高至985元，最後收968元，上漲39元、漲幅4.2％，蓄勢向千元叩關，台股有機會迎來11千金。

IP股受惠於AI熱潮股價大異彩，力旺再次從大立光手中奪下股后，多檔千金股由IP股囊括。

8.金居（8358）董事長宋恭源19日表示，AI伺服器強調高速運算帶動特殊銅箔的需求，金居在6～7年前就投入高頻、高速的銅箔研發，並獲得客戶指定採用，隨著AI趨勢的來臨，金居的優勢高於同業。

9.法人指出，聯發科20日即將除息，殖利率近10％，參與除息推升買盤力道，另外下半年傳統電子旺季來臨，可望受惠安卓陣營高階機種新品上市帶來之營運挹注，填息值得期待。

10.長榮集團旗下榮運（2607）19日舉行股東會，董事長邱顯育表示，旗下轉投資長榮物流公司將有兩大營運進度，其一的大園國際物流中心，將於今年第三季啟用，將增添營運動能。

11.東陽（1319）總裁吳永祥19日指出，隨AM（售後維修）汽車零件市場需求好轉，加以下半年起在OEM（車廠代工）市場還有大陸合肥廠、長春廠等兩座專攻新能源車新廠陸續量產，營運動能將可穩定成長，樂觀下半年業績將更勝上半年。

12.中國有望重啟新能源車的購置稅減免政策，加上第二季訂單回流，台半（5425）預估今年在整流二極體及MOSFET（金氧半場效電晶體）出貨量都將持續成長，下半年車用新產品60V MOSFET可望開出，轉投資鼎翰預估也有好表現，雖然外在環境仍多挑戰，公司對下半年營運深具信心。

13.AI浪潮方興未艾，各方仰賴GPU晶片，但由於耗能高，散熱需求隨之大增，市場傳出，散熱廠奇鋐（3017）送樣輝達（NVIDIA）3D VC將進入第二關「可靠度」認證，19日股價再創歷史新高，散熱股王健策（3653）股價雖僅小漲1.73％，但也同創新高，整體散熱族群股價持續高檔震盪。

值得一提的是，除了一般認定散熱族群為健策、雙鴻、奇鋐、建準，但其實包括電源供應器台達電、伺服器廠緯穎，都是散熱概念股。

14.兩年一度、全球最大巴黎航展19日正式登場，由龍頭廠漢翔（2634）、長榮航太（2645）領軍，率台灣航太產業大打團體戰搶占商機，漢翔、事欣科（4916）、邑錡（7402）、寶一（8222）19日皆攻堅漲停。

15.美國電動車大廠特斯拉（Tesla）再掀降價風，市場擔心去年底才因共體時艱而遭砍價的供應鏈恐會出現二度傷害，不過對此波降價，供應鏈成員包括乙盛-KY（5243）、胡連（6279）、貿聯-KY（3665）均老神在在，且預期短期內供應商遭砍價的機率應不高。

16.聯發科（2454）子公司達發（6526）19日召開股東會，公司指出，藍牙音頻、衛星定位產及寬頻產品都推出新解決方案，在激烈的市場競爭下，將透過提升品牌推廣及彰顯產品價值，進行策略性定價，投入價值型產品以維持與提升毛利率。

17.中探針（6217）專門研發和生產彈簧測試針及Pogo Pin連接器，19日舉行股東會，公司表示，上半年為美系客戶出貨淡季，且面臨消費性電子逆風，營運挑戰大。

董事長陳志峯強調，公司耕耘電動車已久，包含充電槍口之Pin & Socket Terminal、電動機車及電動腳踏車各式連接器等，隨著未來充電樁滲透率日益提升，中探針長線有望受惠量、價同步成長。

18.大陸國台辦主任宋濤18日在廈門分別會見參與海峽論壇的國民黨副主席夏立言與台灣各界代表。宋濤與台灣代表見面時強調，要實現兩岸關係和平發展、融合發展，就要破除兩岸交流合作的阻礙，就要堅決反對「台獨」分裂活動和外部勢力干涉。希望兩岸同胞共同努力，讓兩岸關係重新回到和平發展的正確軌道。

19.系統整合商華經（2468）19日股東會，通過發配0.6元股利。今年度看好政策開放金融業者可以上雲等商機，華經5月營收4.34億元，年增132.9％。單月自結稅後純益2,300萬元，年增245.84％，單月每股稅後純益0.32元。

20.大陸電商口中史上最砸重本的「618」購物節正式落幕，雖然各平台沒公布具體數字，但在淘寶天貓、京東也加入低價補貼行列下，兩大電商拿出各指標正增長、超預期的成績單，成功撬動大陸當下低迷的消費狀況。

21.觸控面板廠和鑫（3049）今年改名再出發，公司新名稱為「精金科技」。旗下5.5代廠除了供應OCTA產品給AMOLED面板客戶之外，公司持續擴大生產薄膜電晶體驅動背板產品，目前已經導入電子標籤背板應用，同時正在和客戶合作開發屏下光學式指紋辨識感測器背板、以及5G應用天線產品，期望豐富旗下產品線。

22.崇友19日召開股東會，董事長唐伯龍表示，由於建案工程普遍延後，加上新梯銷售成長，目前在手訂單78億達歷史新高，足夠未來兩年半業績無虞。由於原物料價格上漲，近一年多來電梯調漲三次價格，合計約1成。崇友指出，今年是崇友50周年，力拼EPS達5元、營收達50億等三個「5」目標。

23.太陽能廠茂迪（6244）舉行股東常會，董事長曾永輝主持，會中通過去年財報和盈餘分配案。曾永輝表示，第二季受出貨自家案場及客戶工程延宕，表現不如預期，但谷底已過，今年成長的目標不變。茂迪TOPCon接單熱絡，公司加碼投資更大尺寸M10的TOPCon產線，預計明年第一季量產。

24.國際航空運能逐漸恢復，觀光產業迎接疫後第一個暑假，鳳凰旅行社（5706）總經理卞傑民19日表示，隨國際航空逐漸恢復運運能，鳳凰第三季訂單能見度高，且已超過疫前7成水準。

其中以歐洲線接單最旺，包括土耳其、希臘、埃及等路線人數恢復最快，另鳳凰7月起包歌詩達郵輪，8月前航次熱銷，將挹注鳳凰第三季營收。

25.廣明（6188）旗下達明科技躍升為全球第二大協作型機器人廠商，目前獲全台灣8～9成半導體廠採用，未來將投入具備高負載能力的手臂，可搬運重達25公斤的晶圓盒，協助半導體搬運自動化。（閱讀全文）

26.受到中國大陸鋼市供過於求衝擊，中鋼19日開出的7月份與第三季內銷盤價全面調降，其中月盤部份，包括熱軋等7大項規格產品，每公噸降1,000～1,500元，跌幅較6月份縮小，符合市場預期；但季盤價部份每公噸下調1,500～2,000元，創去年第四季以來單季最大跌幅。

中鋼執行副總黃建智表示，世界經濟與鋼鐵市場都呈現復甦機運，這次跌價應該是年內最後一次。（中性看待）

27.星宇航空上興櫃以來首場股東會將在30日登場，十大股東名單19日出爐，出現兩張新面孔，包括持股排名第七信義房屋創辦人周俊吉（宇衡公司）持股0.56％，排名第九的台企一號創投有限合夥持股0.41％。

28.挑戰獲利超越台北富邦及國泰世華銀。去年9月上任的第一銀行總經理李嘉祥對今年銀行獲利抱持「審慎樂觀」，前五個月稅後盈餘已突破百億元，在國銀中排名第五，接下來要從法金、個金、財富管理、國際金融、金融交易等各方面齊頭並進，努力讓名次再往前衝。

29.momo富邦媒19日公布618當天業績，全日站上湧入超過850萬人次，相當於全台三分之一的人參與momo 618購物節，推升6月18日單日業績再創新高，為平日業績4倍。

30.導線架廠一詮（2486）19日公告，自去年7月5日至今年6月19日為止，買進光通訊廠商華星光（4979）股票6,841張，每股交易價格49.28元，總交易金額達3.19億元，累計持股達1.11％，主要作為純財務投資。

華星光今年以來股價飆漲，光6月以來就飆漲57.47％，而以一詮買進的平均價49.28元計算，一詮持有華星光的市值相當於大幅成長84.05％。

31.端午連假出國正夯，電信三雄鎖定國際漫遊市場降價搶市。綜觀電信三雄這一波降價，主要鎖定國人出遊熱門國家，例如日、韓、東南亞國家、美、加、紐、澳等國。隨著跨境活動持續回溫，電信三雄來自國際漫遊營收與去年相較顯著成長，且動能持續增加中。

32.投資人普遍預期美國通膨持續降溫，聯準會（Fed）將暫停升息腳步，在風險胃口升高驅使下，股市勝過債市和貨幣市場，展現超強吸金魅力，全球股票基金寫下12周來最大單周淨流入。

33.舊金山長期以來是創新和顛覆式技術的中心，已成為開創性新創公司與新技術的代名詞。包括OpenAI在內等全球頂尖人工智慧（AI）公司皆以舊金山為據點，舊金山逐漸被視為世界AI之都。

34.我國自1990年以來勞參率未曾達到60％，遠低於日、韓，國發會主委龔明鑫19日表示，因應未來產業人力需求，政府將落實中高齡就業促進法，提升中高齡勞動意願，目標是讓2030年勞參率升至60.3％，以提供充足的人力，因應未來經濟發展。

35.中國國家主席習近平19日在北京會見美國國務卿布林肯，中美緊張關係出現緩和曙光。習近平表示，希望中美能找到相互尊重、合作共贏之道。布林肯直言美國無意與中國脫鉤，同時也關心中方在台海的挑釁行為，憂心台海衝突恐引爆全球經濟危機。

36.5月各類境外基金普遍縮水，單月規模減少0.95％至3.57兆元，但單一國家型股票基金維持成長，國人投資印度、日本及美國基金單月成長金額最多，增幅分別達12.74％、12.71％及1.85％，尤其日本基金擺脫過去低迷買氣，持有金額增至273.29億元，境內投信發行新日股基金熱絡，境外日股基金也吸引投資人申購。

37.力拚Gogoro！光陽衝刺明年油電雙料冠軍，董事長柯勝峯19日宣布，全台2,600座IONEX換電站網絡布建目標提前達陣。此外，光陽將以目前油車通路優勢，全面啟動經銷商升級為「油電合一」授權店，預計年底完成200家、2025年達成全台1,700家升目標，打造台灣最大電動機車銷售體系。

38.股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）19日表示，全資子公司National Indemnity Company對日本五大商社的平均持股比例增加至逾8.5％。由於一再受到巴菲特青睞，不但為這些企業股價帶來強勁動能，同時支撐日股站上數十年高點。

39.隨著面板產業復甦，達運（6120）第二季營運好轉，下半年展望審慎樂觀，激勵近期股價大漲。達運19日公告5月自結損益，稅後純益約2,100萬元、每股稅後純益約0.03元，單月虧轉盈。

40.看準東南亞市場人口紅利及經濟成長趨勢，帶動飲料需求，飲料飲品包材廠宏全（9939）啟動泰國、印尼、越南、馬來西亞、緬甸等國投資案，將新設立塑蓋或瓶胚生產線。

41.華友聯（1436）19日出售桃園市楊梅區2,690坪土地給麗嬰國際公司，交易款項4.32億元，估處分利益3.61億元，以股本9.72億元計，可貢獻EPS約3.7元。

42.欣雄天然氣（8908）衝營收，三管齊下，除天然氣，也設立雄緯投資、開泰公司、欣雄建設，分別跨足太陽光電和房地產事業，欣雄董事長朱文煌19日在股東會向股東喊話，欣雄今年市值180億元，希望明年能夠達到200億元的目標。

B.利空因子：

1.繼中央銀行下修今年經濟成長率至1.72％，台綜院19日下修今年經濟成長率至1.45％，比去年底預估值2.51％下調逾一個百分點。

2.台股站上「萬七」（17,000點），國泰世華銀行首席經濟學家林啟超19日提醒，台股過去一個多月「有點過熱」，指數到17,500點會碰到近年較大的套牢區，恐面臨投資人解套賣壓，短期想看到「萬八」（18,000點）有難度，需要較強的資金動能才有機會。

台股先前站上萬七是2020年1月與2021年6月、7月，兩時點是投資人套牢最多的地方，台股後續恐要面對解套賣壓問題，林啟超預估下半年美股的外溢效果及明年日本科技股帶動，有望帶來新一輪的外資淨匯入。(中性看待)

3.台灣經濟沒有起色，台綜院創辦人劉泰英點出最大原因，出在執政者保守心態，導致公共投資嚴重不足，無法帶動民間投資，使實質工資倒退等，造成台灣經濟陷入惡性循環。

4.新台幣年底可望升值但有干擾。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超19日表示，今年美國那斯達克指數一路上漲，但新台幣不動，主要是政治因素干擾，預估新台幣短期仍會稍貶，年底美討論降息時會有升值空間，但受明年1月總統大選影響，升值空間將不如其他亞幣。

5.聯發科19日發布重訊澄清關於奪得Google AI大單一事，駁斥相關報導係市場未經核實之傳言。據悉，Google自行研發之張量處理器（TPU）過往係由博通（Broadcom）協助提供，對於市場傳言聯發科不予回應。（中性看待）

6.高房價是全世界各個國家共同面臨的難題，為減輕購屋者負擔，內政部最近推出房貸利息補貼，每戶上限3萬元，目前申請家戶數已飆破47萬戶。

不過，根據專業研究機構彙整各國政策發現，全球先進國家針對買第1戶的首購族，紛紛祭出購屋款補貼方案，其中以英國最大方，最高可以打5折；另外美國加州直接送上2成購屋款、等於直接補助頭期款；反觀台灣，政府對首購族購屋款補貼金額為O、最為小氣，看不到先進國家的車尾燈。

7.政府打炒房列車再度動起來。財政部高層指出，針對健全房地市場，財政部將持續推動房屋稅制合理化，除了已上路的房地合一稅，未來三大措施包括力促各地政府實施囤房稅、強化對多屋者查稅，還有推動房屋稅修法。

8.冠德董事長馬志綱19日表示，房市已被打得鼻青臉腫，上周央行宣布第5波房市管制措施，未來不排除還有第6波，對於未來不論是評估開發案或購地，將趨於謹慎。馬志綱昨主持冠德股東會，會中通過配發現金股利1.75元，依昨日收盤價29.8元計，現金殖利率約5.87％。（中性看待）

9.新版平均地權條例7月上路，預期將衝擊房地產市場，總太地產19日在股東會更提案將更名「富華創新」，未來營業項目不再侷限房地產，將採「固本跨界、多角經營」，雖小股東反對更名，惟經投票表決後仍照案通過。（中性看待）

10.大陸公布5月疲弱經濟數據後，再有大型投行下調今年GDP增長預測。高盛最新報告將大陸2023年GDP年增率預期從6％下調到5.4％，2024年GDP增長率也從4.6％下調到4.5％，理由是經濟不利因素短期難消以及官方應對措施有限。

11.近年網紅經濟當道，根據財政部最新委外報告，針對網紅獲利來源分成八大類，其中多數行為仍被認定是薪資所得、其他所得或權利金，依現行規定即是依綜合所得稅課徵；僅成立工作室自行販售商品是要依營所稅課稅。

由於網紅獲利模式百百種，包括直播帶貨、自行開發商品販售、平台分潤和廣告代信、接受贊助（打賞金）等，財政部也計畫在明年5月報稅季前，推出指引問答供外界參考。

12.央行祭出第五波選擇性信用管制，限縮自然人在七都的第二戶房貸成數最高7成。第一銀行總經理李嘉祥認為，這將更加確立房市「量縮價緩跌」的格局。

13.電支、第三方支付、虛擬貨幣、人頭戶等詐騙日益猖獗，金管會將四路併進。針對17日「前線檢察官打詐實務與防詐策進研討會」中各地方檢察官所提建議，金管會表示，過往已透過與高檢署平台交換意見，將持續精進，推出四大相關因應對策。

14.長華*（8070）日前遭到檢調搜索，對此，長華表示，檢調單位於16日早上至本公司進行搜索調查，針對本公司於2020年增加取得原投資某前掛牌科技公司股票涉及內線交易之期間認定持有疑慮。長華表示，將全力配合調查，但此事件對本公司之業務及財務並無重大影響，本公司及其所屬集團營運一切正常。

15.印刷電路板協會（TPCA）表示，2023年全球經濟持續疲軟，台商PCB第一季海內外總產值為1,818億元，年減15.4％，連續12季度增長的IC載板也難敵疲弱需求，年減13.2％，TPCA預期，IC載板第二季仍承壓。

16.泰山（1218）經營權易主後，新董事會首波開鍘股利政策，上周五宣布股息將從4元砍成0.56元，19日股價一開盤就應聲重挫逾2元，盤中最低來到27.80元，唯趁低價買進也不少，使跌幅收歛，終場收28.55元，跌幅7％，外資買賣超逾千張，成交量1.2萬張。

17.艾美特-KY（1626）19日召開股東會，通過每股配發現金、股票股利各0.5元，董事長史瑞斌表示，全球景氣面臨挑戰、大陸人口紅利消失，今年比往年更辛苦，預期明年才會好轉，外銷市場將比內銷辛苦，內銷以持平為目標，未來仍以大陸市場為基地，五年內不會離開大陸市場。

18.石英晶體廠希華（2484）19日召開股東會，總經理曾榮孟表示，鑑於通膨加劇、市場緊縮及客戶庫存品過多，認為今年營運恐將不如去年。

19.錩泰（1541）19日股東會通過配息1.0元。錩泰表示，由於美國持續升息、通膨及俄烏戰爭等黑天鵝依舊存在，加上客戶還在去化庫存，下半年營運僅與上半年相當，法人估全年營收獲利將較去年下滑。

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