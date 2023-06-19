巴黎航展開幕 漢翔等11檔軍工航太股高飛

兩年一度、全球最大巴黎航展19日正式登場，由龍頭廠漢翔（2634）、長榮航太（2645）領軍，率台灣航太產業大打團體戰搶占商機，漢翔、事欣科（4916）、邑錡（7402）、寶一（8222）19日皆攻堅漲停。

本周雖因端午假期僅有三個交易日，但台股19日成交值依舊維持在3,000億元以上的健康水準，先前漲多的熱門電子股進入整理，但面板，以及非電的觀光、軍工航太股都出面撐盤，使指數仍成功守在5日均線之上。

法人指出，距離明年初總統大選僅剩半年左右時間，政策扶植股題材再度增溫，在政策股三大主軸中，觀光族群在過去兩個月呈現大漲，電力相關亦有表現，唯獨軍工航太呈現高檔整理格局，所幸短線獲題材加持，以及政策股良性輪動下，近期或有族群性表現機會。

盤面上軍工航太股包括漢翔、事欣科、邑錡、寶一等19日皆以漲停作收外，晟田、雷虎、長榮航太及精剛亦有6％以上漲幅，榮剛、千附精密與全訊等個股漲幅同樣靠前。其中漢翔受惠軍用「勇鷹號」高教機2023年起進入交機高峰，加上科服業務中台電、中油電廠工程認列，以及民用機終端客戶需求復甦，今年前五個月營收達165.67億元，年成長62.09％，改寫歷史同期新高，後續在軍用及民用雙引擎同時啟動後，營運持續看俏，股價19日衝上63.9元歷史新高價。

台新投顧副總黃文清表示，近一個月加權指數累計漲幅近12％，目前又接近端午節連假，留意端午節後變盤風險。下周接近季底，恐面臨結帳，且進入7月又將開始檢視第二季財報，預計指數此波已來到高檔，後勢震盪整理的機率升高，漲多的個股可先入袋為安。

國泰證期經理蔡明翰認為，今年股市呈現「強者恆強」的格局，短線震盪過程，部分落後補漲股或有反彈機會，但攻勢延續性有限，原先強勢的AI及軍工股仍是主流，長線經過籌碼沉澱後，繼續走高的機會不變。