受惠AI浪潮 散熱族群奇鋐、健策登天價

AI浪潮方興未艾，各方仰賴GPU晶片，但由於耗能高，散熱需求隨之大增，市場傳出，散熱廠奇鋐（3017）送樣輝達（NVIDIA）3D VC將進入第二關「可靠度」認證，19日股價再創歷史新高，散熱股王健策（3653）股價雖僅小漲1.73％，但也同創新高，整體散熱族群股價持續高檔震盪。

值得一提的是，除了一般認定散熱族群為健策、雙鴻、奇鋐、建準，但其實包括電源供應器台達電、伺服器廠緯穎，都是散熱概念股。

法人指出，台達電雖未投入伺服器本身的製造，但耕耘電源供應器和散熱的一站式解決方案，從機殼到整個機房基礎建設的水冷散熱、電源控制等全都包，新案開案中，今年伺服器相關營收可望維持2至3成水準。

緯穎身為系統整合廠，整合機構、散熱、硬體件、韌體、軟體，讓客戶拿到產品就能直接使用，自然也抓住散熱技術與商機，除了傳統的風冷外，還包括液冷板冷卻技術，更有前瞻的浸沒式液冷等。

凱基投顧認為，散熱技術為AI伺服器設計關鍵，主因散熱會影響伺服器運算效率，且資料中心非常重視電力成本與能源使用效率（PUE）。並預期輝達將引領AI伺服器趨勢，因產品內含價值提升，有利GPU相關族群，包括散熱、電源、機殼與ODM業者。

台新投顧也表示，伺服器CPU、GPU之熱功耗設計（TDP）持續提高，在有限的機櫃空間內必須大幅提升解熱瓦數，催化散熱產業之產品規格升級趨勢。

通用伺服器新平台將於今年第三季放量，VC和3DVC採用率提高帶動散熱模組ASP（平均銷售單價）增加20％～40％、散熱風扇ASP增加15％～20％。

AI伺服器必須導入3DVC、Cold Plate、大尺寸雙馬達對轉扇進行解熱，產品ASP增加1倍～3倍，因此台新投顧看好，散熱廠商的獲利結構將持續優化，為AI伺服器浪潮下的主要受惠產業。