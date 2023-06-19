節前震盪 外資縮手 專家指影響台股4因素

端午連假在即，資金縮手觀望，台股19日加權指數開低後維持在平盤附近震盪，雖權王台積電走弱拖累電子股士氣，而聯發科雖否認獲谷歌AI訂單利多仍帶量勁揚4.53％，率領高價軍團撐盤，台股終場小跌14.35點，收17,274.56點，險守5日線，成交量萎縮至3,300億元。

法人指出，台股受領漲股前周爆量、長假效應、美股19日休市及美國聯準會（Fed）高層再度釋出鷹派言論等「四大因素」干擾，致市場氛圍轉趨觀望，研判台股本周震盪機率偏高，惟節後仍有機會維持高檔整理態勢。

長假效應發威，加權指數19日開低震盪，權王台積電熄火，拖累大盤近50點，惟IC設計龍頭聯發科挺身而出，雖罕見發重訊駁斥奪Google AI大單傳聞，仍難減資金追捧熱度，成交金額創近一年新高，大漲4.53％貢獻大盤18.24點，為20日除息76元預熱，並率創意、緯穎、M31等高價股撐盤，終場加權指數僅小跌14.35點，收17,274.56點。

不讓高價股專美於前，低價銅板股在連假前也吸引短線資金停泊，面板雙虎19日帶量逼近漲停，成交量雙雙創逾一年新高，群益投顧指出，低價股為現階段補漲氛圍、力度相對強勢區塊，投資人短線可就技術面擇強布局。

元富投顧總經理鄭文賢指出，Fed委員上周接連發表今年可能繼續升息的鷹派言論，而Fed主席鮑爾22日將出席國會聽證會，市場關注其對貨幣政策、經濟形勢之看法，研判貨幣政策短期內仍將持續對漲多的台股形成干擾，本周走勢恐偏震盪。

籌碼方面，三大法人19日由買轉賣、提款25.36億元；外資反手賣超44.35億元，終止連六買，投信則小幅調節2.91億元，為連四日賣超，不過自營商續買21.86億元，雖中斷連四日每天買超逾50億元紀錄，但仍維持偏多態度。

展望後市，統計近15年來台股在端午節前後表現，節前五日上漲機率高達67％，惟節後五日下跌機率卻高達6成，不過，統一投顧董事長黎方國認為，全球景氣持續復甦，在下半年比上半年好、明年又比今年好前提下，台股後市仍看好，低持股比例投資人可趁拉回進場布局。