台股攻萬八 林啟超:2大套牢區須資金支撐

台股下半年是否有望攻破萬八大關，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，台股近年有2段萬七攻萬八時點，面臨投資人解套潮，後續台股須有資金匯入支撐才可能有更大突破。

台股加權指數今天收在17,274.56點，下跌14.35點，跌幅約0.08%，成交值新台幣3,206.38億元。近日台股重回萬七大關，後續是否有望上攻萬八關卡，成市場關注焦點。

國泰世華銀行今天舉行2023年下半年全球經濟及市場展望記者會，林啟超會中點出，「台股要上萬八還是有困難點」。

他分析，台股短期內若要看到翻過萬八關卡，當加權指數走到17,500點左右，首先面臨的是2個「天險」，即2021年7月及2022年1月兩波台股近年較大套牢區將迎解套潮，台股必須有明確資金動能挹注，後續才可能進行更大突破。

林啟超認為，台股後續將進入修正調整期，估下半年將呈巨大震盪格局，隨著面臨2個天險、即近年套牢最多投資人的區段來臨，後續需要更多資金匯入，台股才比較有表現機會。

林啟超表示，美國那斯達克（Nasdaq）指數和新台幣走勢關聯度高，因市場將台灣視為科技股一環，當美國科技股表現不俗，外資會有較高誘因加碼台股，若未來半年美國貨幣政策方向大致底定，台美利差告一段落，市場將更回歸關注那斯達克指數表現。

另外，他提到，台灣再200餘天將迎來總統大選，政治議題對市場影響也會是關注焦點之一。

林啟超認為，日幣及人民幣等亞幣仍稍見疲弱，預期新台幣短期走勢將偏貶，但今年第4季市場將開始討論美國2024年何時啟動降息，當市場開始討論這件事，亞幣即相對有升值題材，預期新台幣到今年底有望出現升值空間。

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