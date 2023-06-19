6月19日一分鐘強弱勢股
6月19日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅
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強勢原因
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首利（1471）
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10.00
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5月營收表現亮眼，股價爆量上攻，笑納長紅K棒
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其陽（3564）
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10.00
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終端運算需求續熱，吸引買盤進駐，股價亮燈漲停
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華經（2468）
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9.99
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獲中華郵政i郵箱建置案，未來成長動能可期，股價寫連七紅
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漢翔（2634）
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9.98
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巴黎航太、軍工展登場，吸引自營商連三日買超，股價連三漲
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寒舍（2739）
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9.97
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國際商旅回流，下半年營運樂觀，帶動股價衝破月線
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事欣科（4916）
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9.97
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喜奪美國防大單，外資掃貨3,923張，股價帶量拉長K棒，寫連四漲
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邑錡（7402）
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9.95
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搶進無人機相機模組市場，外資擴大買超，股價奔漲停
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恩德（1528）
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9.94
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航太題材點火，吸引買盤進場掃貨，股價三度跳空強漲
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廣運（6125）
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9.93
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液冷散熱獲英特爾認證，激勵股價漲停單一價至收市
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歐買尬（3687）
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9.92
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將推出台灣首款AI手遊、外資小幅買超，股價突破前波高點
製表：黎宣佑
6月19日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅
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弱勢原因
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萬在（4543）
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9.86
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外資終止連四買，股價開低走低，跌破5日均線，終止連三漲
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泰山（1218）
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7.00
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16日重訊宣布大砍股利，外資反手賣超1,004張，股價跳空下跌
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東台（4526）
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5.99
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與月線乖離逾14％，賣單調節、止步連四漲
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安普新（6743）
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5.82
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股價創波段新高後，量縮下跌回測5日均線
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九豪（6127）
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4.84
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5月營收報喜，股價突破前波高點後，回測整理，止步連四漲
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仁寶（2324）
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4.52
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外資由買轉賣4,988張，股價下挫、跌破前日紅K低點
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宏碁（2353）
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4.50
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土洋法人對作，外資連二日賣超80,339張，股價摜破月線
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駿吉-KY（1591）
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3.91
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外資小幅調節283張，股價處整理格局，於5日線附近震盪
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青雲（5386）
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3.77
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板卡、GPU需求續熱，惟外資逢高調節，5日均線有守
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長華*（8070）
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3.68
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遭檢調搜索，外資、自營商同步賣超，股價下跌
製表：黎宣佑
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