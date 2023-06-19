6月19日一分鐘強弱勢股

6月19日一分鐘強勢股

公司

漲幅

強勢原因

首利（1471）

10.00

5月營收表現亮眼，股價爆量上攻，笑納長紅K棒

其陽（3564）

10.00

終端運算需求續熱，吸引買盤進駐，股價亮燈漲停

華經（2468）

9.99

獲中華郵政i郵箱建置案，未來成長動能可期，股價寫連七紅

漢翔（2634）

9.98

巴黎航太、軍工展登場，吸引自營商連三日買超，股價連三漲

寒舍（2739）

9.97

國際商旅回流，下半年營運樂觀，帶動股價衝破月線

事欣科（4916）

9.97

喜奪美國防大單，外資掃貨3,923張，股價帶量拉長K棒，寫連四漲

邑錡（7402）

9.95

搶進無人機相機模組市場，外資擴大買超，股價奔漲停

恩德（1528）

9.94

航太題材點火，吸引買盤進場掃貨，股價三度跳空強漲

廣運（6125）

9.93

液冷散熱獲英特爾認證，激勵股價漲停單一價至收市

歐買尬（3687）

9.92

將推出台灣首款AI手遊、外資小幅買超，股價突破前波高點

表：黎宣佑

6月19日一分鐘弱勢股

公司

跌幅

弱勢原因

萬在（4543）

9.86

外資終止連四買，股價開低走低，跌破5日均線，終止連三漲

泰山（1218）

7.00

16日重訊宣布大砍股利，外資反手賣超1,004張，股價跳空下跌

東台（4526）

5.99

與月線乖離逾14％，賣單調節、止步連四漲

安普新（6743）

5.82

股價創波段新高後，量縮下跌回測5日均線

九豪（6127）

4.84

5月營收報喜，股價突破前波高點後，回測整理，止步連四漲

仁寶（2324）

4.52

外資由買轉賣4,988張，股價下挫、跌破前日紅K低點

宏碁（2353）

4.50

土洋法人對作，外資連二日賣超80,339張，股價摜破月線

駿吉-KY（1591）

3.91

外資小幅調節283張，股價處整理格局，於5日線附近震盪

青雲（5386）

3.77

板卡、GPU需求續熱，惟外資逢高調節，5日均線有守

長華*（8070）

3.68

遭檢調搜索，外資、自營商同步賣超，股價下跌

製表：黎宣佑

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!

工商時報 黎宣佑