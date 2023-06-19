近1個月有點過熱 林啟超:上萬8要看這關鍵

台股漲到「萬7」大關之上，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今（19日）表示，台股過去1個多月是有點過熱，上一次「萬7」的位置是2020年1月與2021年6、7月，這波台股要面臨較多投資人解套的問題，要到「萬8」需要較強的資金動能。

國泰世華銀行今舉行「2023下半年經濟展望與金融情勢」，林啟超表示，在2020年第二季到2021年第二季居家防疫，激起全球消費性電子產品需求大爆發，根據產品生命週期約3年來推估，可望在2024年再度迎來換機潮，預期半導體的企業資本支出，將在2023下半年築底，製造業衰退尾聲將至，股市將進入新一輪景氣循環。

林啟超指出，4、5月股市出現AI狂熱潮，蘋果、微軟、Alphabet（Google母公司）、亞馬遜、特斯拉、Meta（Facebook母公司）等美股「G7」上半年已漲57.7%，下半年難再見到「G7」會有50%~60％漲幅，但「G7」會有外溢效果，下半年類股輪動效應將慢慢明顯，AI、HPC、換機潮將是重點。

針對台股目前在「萬7」大關之上，林啟超表示，台股過去1個多月是有點過熱，台股「萬7」的位置，上一次是2020年1月與2021年6、7月，這兩個時間點是台灣投資人套牢最多的地方，台股這波要面對較多投資人在這邊解套的問題。

林啟超指出，台股還是跟著美股在走，接下來會進入修正調整，後續要有比較多的資金匯入才能支撐表現，甚至到「萬8」，台灣資本支出何時復甦也是關鍵，下半年會變成震盪格局。

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