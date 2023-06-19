期交所股東會 通過每股配發股利4.1元

臺灣期貨交易所於6月19日召開112年股東常會，由董事長吳自心主持，證期局期貨管理組科長林家璋列席指導，會中通過每股配發股利4.1元（含現金股利2.7元及股票股利1.4元）盈餘分派案。

全球金融市場2022年因通膨及升息影響實質經濟成長，期貨市場受惠避險及交易需求，表現相對穩健，臺灣期貨市場全年交易量達3.84億口，較2021年減少近2％，仍創歷史次高；其中夜盤交易量持續成長，較2021年大幅成長59.3％，顯見夜盤已為盤後交易避險主要管道，充分發揮期貨市場之經濟功能。期交所2022年稅後淨利達33.28億元，每股稅後純益（EPS）6.95元。

吳自心表示，期交所近年研發多元化商品及接軌國際之交易結算制度有成，國內期貨市場得以穩健發展。今年業務重點包含12月規劃推出的客製化商品交易平台，為期貨市場挹注新動能；年底前所有商品將皆適用動態價格穩定措施，強化期貨市場價格穩定；持續建置國內店頭衍生性商品集中結算機制，規劃7月31日上線新台幣NDF及客戶集中結算服務；與多家知名交易所洽談指數授權，赴海外招商引資；持續強化資安工作，建置應用大數據平台。

臺灣期貨市場亮麗表現，吳自心感謝股東支持，未來一年將再接再厲研議新商品及新制度，持續推動臺灣期貨市場繁榮發展，期望各位股東能繼續給予支持。隨後由總經理周建隆進行111年度營業及財務報告，並順利通過承認111年度營業報告書、財務報表及每股發放現金股利2.7元、股票股利1.4元之盈餘分派等案。