外資賣超44億 台股整理 短線宜防「它」

外資賣超44億 三大法人賣超台股25億元

外資等三大法人周一（6/19）合計賣超台股25.08億元。包括外資與陸資由多翻空，單日逢高調節44.31億元；投信法人持續酌量調節，單日賣超2.63億元；自營商短線偏多格局，似未受端假長節動搖，在自行買賣部分係買超2.91億元，避險部分係買超18.94億元，合計單日買超21.85億元。

（工商時報 數位編輯）

《盤後解析》端午粽香恐走味 專家：逐強嚴守技術面

美股主要指數上周五拉回，台股加權指數今（19）日開低小跌後一度下跌78.04點、至17210.87點，隨後回升至平盤附近上下小幅震盪，最高上漲17.9點至17306.81點。櫃買指數同步開低下跌0.31％，但旋即翻紅持穩盤上，最高上漲0.46％，表現相對強勢。

終場加權指數下跌14.35點、收於17274.56點，跌幅0.08％，成交量萎縮至3206.39億元。櫃買指數尾盤漲勢雖遇賣壓收斂，終場仍小漲0.08％、收於223.99點，持穩17月來高檔、表現相對強勢，成交量萎縮至703.68億元。

盤面類股走勢亦見震盪，早盤漲逾3％的觀光股尾盤漲勢收斂，與光電、資訊服務股齊揚近2％撐盤，早盤漲近4％的玻陶股終場僅小漲0.4％，金融股漲近0.5％穩盤。成交量較大的電子股及半導體股分別下跌0.2％及近0.5％，造紙股跌逾1.2％、塑膠跌近1％相對偏弱。

權值股中以明（20）日除息將除息的聯發科(2454)大漲4.5％領軍，統一(1216)及中信金(2891)漲逾2％居次，和泰車(2207)、台達電(2308)及鴻海(2317)齊揚逾1％。權王台積電(2330)尾盤跌勢略增，與南亞(1303)、聯電(2303)齊跌逾1％，表現相對較弱。

群益投顧認為，今日亞股與台股主連動的韓股及港股早盤一度跌約1％左右，跌勢相對美股的費半、那斯達克指數沉重，但台股加權指數早盤數度翻紅，預期相當程度與總統大選日益逼近、特定支撐買盤力道擴大及政策明顯偏多，使市場作價意願積極等因素有重大關聯。

不過，群益投顧指出，資金著力優勢有相對弱化壓力，主因政策偏多股未見較大強勢族群有效接手，資金續集中在波段飆漲的解封受惠、電網、軍工等族群，導致相關族群個股恐有評價風險過高之虞，建議操作上逐強之際，應嚴守技術面應對。

從技術面觀察，麥格理則指出，台股目前仍為多頭走勢，守穩5日線17206點及所有短中長期均線，近期投資人需留意拉回支撐點。然而，由於短線漲幅相對較大，在技術面乖離過大下，應提防端午連假前賣壓。

（時報資訊 林資傑）

台積電挫6元 台股震盪下跌14點收17,274點

台積電股價持續修正，下跌6元，電子類股指數下跌0.21%，連帶影響台股震盪小跌14.35點。投顧業者分析，國際股市及台股今年受到資金行情影響，屢創波段高點，未來是否進一步測試上檔壓力，值得留意。

台股加權指數收在17274.56點，下跌14.35點，跌幅約0.08%，成交值新台幣3206.38億元。

電子股今天漲跌互見，整體電子類股指數下跌0.21%，台積電走勢疲弱，下跌6元，收在583元，大立光也下跌45元，收在2150元。聯發科及鴻海分別上揚34元及1.5元，友達和群創在市況好轉下，同步走高。

傳統產業股方面，巴黎航空太空展今天登場，台灣廠商參展情況踴躍，領軍的漢翔在資金湧入推升下，強攻漲停，並帶動和成及千附精密等軍工概念股紛紛走高。

隨著暑假旺季將屆，觀光類股也成為資金簇擁的焦點，夏都、寒舍及雲品等強攻漲停，推升觀光類股指數上揚1.94%。

泰山股利政策大幅調整，現金股利由原訂的每股4元，降至0.56元，衝擊股價重挫2.15元，收在28.55元，下挫7%。永豐餘股價下挫3.57%，拖累造紙類股指數下挫逾1%，表現相對疲弱。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，即便美國多次升息，不過，市場資金充沛，推升國際股市及台股今年來屢創波段高點，未來是否進一步測試上檔壓力，值得留意。

（中央社）