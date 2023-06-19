面板雙虎下半年獲利在望 股價爆量大漲

第三季面板價格可望續漲，面板雙虎獲利在望，在基本面題材支撐之下，面板雙虎早盤爆量大漲，群創一度觸及漲停。午盤群創（3481）成交量突破31萬張，漲幅將近9％，友達（2409）也大漲超過7％，成交量逾13萬張。

雖然6月份電視面板價格漲幅收斂，但是面板廠積極控產，預期第三季面板價格可望維持緩漲，第四季價格則是持平走勢，面板廠有機會在第四季轉虧為盈。

友達5月營收重回200億元大關、達217.99億元，月增17.4％，寫下近一年來的高點。群創5月營收187.07億元、月增9.8％，也是11個月以來的高點。5月份面板價格重回現金成本之上，面板廠毛利率也可望轉正。

（工商時報 袁顥庭）

多頭甦醒 面板三虎爆量狂奔、群創率先攻頂

台股今日受權王台積電（2330）摔下5日線拖累，大盤盤初也痛失5日線，一度下跌近80點、退出17,300關，所幸聯發科（2454）、面板三虎等強勢攻高，穩住多頭陣腳，拉抬大盤重回平盤處，多空再度於17,300關前對峙。

面板三虎多空近期休憩約兩周後，今日擁「報價回升」題材引爆多頭。盤初群創（3481）率先挾近30萬張大量觸漲停16.15元，激勵友達（2409）開低走高緊追，盤中也快速衝出逾12.5萬張大量，股價狂奔逾8.5％、最高來到20.35元，小虎彩晶（6116）亦人氣倍增至逾7萬大張，股價漲逾5％，目前最高達14.3元，整體多方氣勢如虹。

由基本面觀察，群創5月營收187億元，月增9.8％、年增3.9％，營收年增率轉為正數；友達5月營收218億元，月增17.4％、年減0.8％，不僅單月營收重回200億元大關，營收年減率也明顯縮小；彩晶5月營收10.06億元，月減15.4％、年減37.2％，表現仍在低檔，主因機台更新預估9月底才會完成，完成前的產能大約是過去滿載時的8成，也是影響今年營收表現的原因之一。

以籌碼面觀察，群創6月以來獲外資買超4萬6,642張、投信賣超5,745張、自營商買超6,488張，三大法人合計買超4萬7,385張；友達6月以來外資買超4萬9,219張、投信賣超1萬6,333張、自營商買超2,639張，三大法人合計買超3萬5,525張；彩晶6月以來外資買超7,825張、投信買超9,631張、自營商買超1,554張，三大法人合計買超1萬9,010張。

法人指出，面板產業隨著韓廠陸續退出LCD產線，預期下半年面板需求將有季節性回溫，可望帶動供需結構轉佳。法人表示，近期受惠中國品牌廠618檔期相關訂單持續釋出，面板報價自3月上旬逐月走揚，波段漲幅已逾3成，而接續亞馬遜每年6月的例行促銷活動可望使需求增溫，維持TV面板報價漲勢，此外，NB等面板報價也有望受TV面板帶動而走強，整體面板供應鏈第二季業績可望優於首季。

（時報資訊 李慧蘭）

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