泰山砍股利股價重挫 股臨會假處分今開庭

泰山（1218）經營權易主後，首波開鍘泰山股利配發從4元砍成0.56元，上周五晚間重訊後即湧入不少掛號開盤前撮盤賣出，19日開盤果不其然重跌逾2元，最低來到27.80元，所幸未跌停逐步往上，趁低買進也不少，目前在28.50元盤旋，法人估泰山董事詹景超針對531股臨會提假處分今首次開庭，仍存變數。

泰山16日重訊股利政策大轉彎，公司坦言沒有能力配息4元，改發每股0.56元，外界關注周一泰山股價表現，原本網路一片跌停鎖死預測未成，且開盤一小時後逐步回神，法人認為，一旦泰山新團隊把全家股權處分、街口金融付出的錢翻案，市場仍有發揮力道。

泰山16日重訊指出，目前泰山所有融資額度不得動用，連信用狀也不得開立，而泰山目前每月營運資金需求約8億多元，考量日後營運所需資金等因素，新董事會決議股利政策將由原先擬每股配發4元現金股利改為每股配發0.56元現金，新的盈餘分配案會排入6月30日將召開的股東常會承認事項議案中，屆時可能會透由投票表決通過。

泰山股利大縮水，原先每股擬配發4元股利，以當初決議時5月25日收盤價30.75元計算，股息殖利率有13％，若變更為每股配發股息0.56元，以泰山16日收盤價30.7元計算，股息殖利率僅剩1.82％。

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