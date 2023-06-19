6/19上市、櫃企業營運快報

今（6/19）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.今年來股市熱絡，截至6月16日，加權指數已達17200點左右，回到去年4月水平。台股基金也在行情推波助瀾下，陸續創下歷史新高。由於台股短線急漲，市場對於3Q看法出現分歧，而統一投信最新觀點認為，隨著庫存調整落底、景氣將反轉向上，台股第3季有望走出步步高的格局，並以今年投資主流的AI相關類股、充電樁供應鏈及受惠解封的內需產業，最具表現機會。

2.連鎖餐飲集團六角(2732)宣布啟動一系列徵才計畫招募新血，除祭出門市培訓幹部年薪上看百萬、餐飲界配發員工認股方案、最高12萬元生育補助金等多項福利外，也攜手全台高中、大專院校及政府培訓人才，透過員工福利、課程、獎學金等制度積極吸引新世代求職者。

3.上周台灣央行跟進美國FED暫停升息。PIMCO（太平洋投資管理公司）預期全球央行將出現「量化寬鬆疲勞」，這個現象將影響未來政策。在量化寬鬆疲勞與財政政策受限的背景下，週期性的擾亂會有長期性的影響。

隨著傳統財政政策的施展空間變小，各國政府可能利用法規干預，美國將下達行政命令限制資本外流，在長期展望期間預計會再加強資本流動限制。

4.友訊(2332)為落實綠色永續，宣布推出第一款以消費後回收(Post-Consumer Recycled，PCR)塑料再製產品AQUILA PRO AI系列的M30 AX3000 Wi-Fi 6雙頻無線路由器；該款產品亦率先通過歐盟ETSI EN 303 645消費性物聯網安全測試，並獲頒台灣網通業第一張證書。友訊現階段營運憑藉產品線逐步靠攏，成效浮現，第一季成功轉虧為盈，營運持續朝向正發展。

5.台灣集中保管結算所新任董事長，傳出由證券暨期貨市場發展基金會董事長林丙輝出任，媒體報導，人事案將在19日集保股東會後董事會通過。

6.汽車零配件廠東陽今天上午在台南舉行股東會，順利改選董事，並通過每股配發現金股利新台幣2.5元。展望下半年，東陽指出，AM市場需求好轉，OEM有電動車新廠量產，營運穩定成長。

7.「2023台灣未來之星棒球邀請賽」日昨於台中洲際棒球場迎來冠軍戰，中華電信董事長郭水義受邀擔任開球嘉賓，與中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌一起為今年未來之星棒球邀請賽的冠軍戰加油。

中華電信為運動迷提供最多元實惠的收視方案，除了訂閱Hami Video運動館限時倒數特價每月149元，配合體育署發行的青春動滋券，更同步推出優惠活動，包括CPBL TV館60天優惠價500元，即可暢看熱血中職全賽事。Hami Video運動館40天方案優惠價200元、120天方案超值價500元。

8.「中租基金平台」功能又有一新突破，中租投顧表示，該基金平台首創「定期（不）定額」交易機制的「自動停利轉申購」功能，並讓投資人免盯盤順利做到「低檔加碼、高檔減碼、停利」等投資功能。

9.受到國際廢鋼、鐵礦原料價格上漲等因素激勵，豐興19日開盤決定，調漲本周廢鋼和鋼筋產品價格，依序每公噸上漲200元和300元，只有型鋼產品維持平盤。

豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為10,700元，鋼筋每公噸牌價為19,300元，型鋼每公噸牌價維持26,300元。

10.飲料大廠黑松（1234）19日股東會通過配發現金股利每股1.8元 ；黑松董事長張斌堂指出，今年6月黑松成為全台飲料業第一家取得「綠色工廠標章」的企業，將持續攜手產業加速綠色轉型。

此外，看好台灣觀光人潮回流，黑松亦在上半年推新品，包括FIN補給飲料、黑松茶花等均有2～4成成長，估全年業績比去年更好。