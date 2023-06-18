6/19盤前》能源事業旺 這2檔成長動能俏

台股今（6/19）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.加權指數6月就憑藉法人資金大舉回流、權值股一輪猛攻，輕舟度過萬重山，法人對下半年拚「萬八」期待感開始凝聚，凱基投顧判斷，升息循環觸頂後將迎來股債雙多契機，摩根士丹利證券更一口氣調升輝達等多檔科技巨擘目標價，美股帶旺台股的新一輪行情，看來爆發力十足。

2.英特爾針對客戶端運算品牌進行重大更新，16日推出全新Intel Core及Intel Core Ultra處理器品牌，下半年將由Meteor Lake處理器一同推出。市場預估，英特爾15年來最重大的品牌更新，已經打響消費性市場CPU與GPU的AI大戰，新產品終端售價也會相對應調整，載板、散熱及組裝廠包括欣興、南電、健策及廣達、英業達等可望受惠。

3.IC設計龍頭聯發科20日將進行除息交易，每股將配發現金股利76元。以16日收盤價751元計算，預估參考價675元，將低於700元之整數關卡，隱含股息殖利率高達10.12％。另外台積電先進封裝概念股辛耘、精材也都將於本周除息，引發市場關注。

4.記憶體大廠去年下半年發動價格戰，經過激烈修正後，三星、美光、SK海力士紛紛宣布減產，業界普遍預期，未來跌價空間將逐漸收斂，DRAM報價可望率先落底，記憶體便宜價格恐不再，激勵記憶體族群股價先行發動一波強勁攻勢。

個股十銓（4967）、南亞科（2408）周漲逾一成，威剛（3260）上周漲逾9％，旺宏（2337）上周漲逾8％，成盤面新亮點。

5.電子股漲多休息之際，研究機構16日集體將目光轉向非科技股強棒，電力概念大型股東元（1504）同時獲國泰證期、永豐投顧調升財務預期，推測合理股價突破65元。

晶華（2707）則是來台旅客回升主要受惠者，凱基投顧初評喊買；東陽（1319）售後維修（AM）件擴大使用效應漸浮現，目標價上看60元。

6.篩選6月來外資、投信有志一同的「土洋同買股」，且期間買超張數均逾300張，再輔以技術面維持多頭排列之個股，則有包含長榮航、華航、廣達、大同、正新、技嘉、欣銓、台達電、聯合、華孚、長榮鋼、聚陽、僑威等13檔入列。

7.台電強韌電網計畫商機推升重電設備需求，重電股成為近期台股最強族群之一，不少重電股自去年底起漲以來，股價波段漲幅均逾1倍，華城（1519）更逾3倍，老牌機電大廠東元（1504）、大同（2371）雖起漲較晚，受惠各界對節能減碳需求高漲，能源相關事業帶動整體業績成長動能強勁。

重電族群近期成為台股熱區，上周中興電（1513）、大同股價漲幅分別達13％、12％，華城、亞力（1514）、樂事綠能（1529）漲幅也逾5％。（閱讀全文）

8.時序即將進入第三季，台中上市櫃建商包括順天（5525）、櫻花建（2539）、坤悅（5206）、富宇（4907）、富旺（6219）等喜迎交屋潮，隨著下半年進入新案認列的入帳高峰期，不僅營收將呈現跳躍性成長，部分建商獲利甚至有機會三級跳！

9.進入出貨旺季，加上品牌服飾廠庫存消化告一段落，成衣族群5月營收已見回溫，儒鴻（1476）、聚陽（1477）、廣越（4438）、光隆（8916）等成衣廠指出，客戶長單比例已提升，新客戶的訂單有增長，營運從第三季開始可望反彈。

10.6月以來台股表現氣勢如虹，一舉突破「萬七」，從5月底至6月16日共上漲709.95點、漲幅4.28％，激勵台股ETF基金交易更火熱。根據統計，台股ETF基金6月有二檔新上市，總規模統計至16日共增加870.53億，其中高配息台股ETF基金續航力可期。

11.八大官股券商與外資在股市整體操作上，向來多採取對作，不是「你丟我撿」，就是「我丟你撿」，不過，統計近一個月，官股與外資在華碩（2357）、元太（8069）、日月光投控（3711）等11檔個股，出現「異中求同」，同步買超，且買超金額都超過10億元。

12.庫存調整接近尾聲，但在需求不繼下，復甦力道不如預期，迎向下半年的傳統旺季，散熱股王健策（3653）總經理林錦隆表示，雖然最壞狀況已經過去，下半年也會比上半年好，但只能算是「緩步回升」。

13.篩選證券自營商至少連五天以上買超股有緯創、聯發科、長榮、中華電、統一、遠東新、光寶科、日月光投控、瑞儀、智原、台積電、台灣大、堤維西、台新金、亞太電、長榮航太、東聯等17檔。

14.雖然大環境不佳，消費性電子需求有待提振，貿聯-KY（3665）力拚成長方向沒有改變，惟考量到大環境變化多端，展望未來，貿聯-KY低調表示，今年可望維持逐季成長的態勢，但不會是高速的成長。

15.美國國務卿布林肯（Antony Blinken）18日上午飛抵北京，展開為期兩天的訪中行程，不僅是2018年10月以來訪中最高級別美國官員，也是布林肯首度以國務卿身份訪問大陸。外界普遍預期，中美關係雖難以因此出現大幅突破，但雙方將致力促成兩國領導人今年下半年舉行會談。（中性看待）

16.中國大陸618購物節即將登場，市場關注終端消費力道動能，面板、記憶體「雙D」族群庫存調整可望告一段落，報價具止穩向上空間，帶動多方買盤進駐，相關個股股價16日普遍走揚，醞釀上攻機會。

萬寶投顧總經理蔡明彰表示，台股連五周收紅，近期將面臨台指期結算及端午連假考驗，預期AI題材仍是市場焦點，惟短線漲多、股價過度反應的相關概念股須留意端午變盤風險。

17.兩年一度、全球最大巴黎航展19日登場，台灣航太產業報團大舉參展搶商機，由龍頭廠漢翔、長榮航太領軍，結合敏均精密、亞太菁英、榮田精機及丸榮機械等產業鏈廠商一同前往，並以台灣館方式打團體戰。包括晟田、駐龍等航太產業鏈廠商也派員前往巴黎航展，拜訪客戶及接洽訂單商機。

18.AOI設備廠由田新技（3455）總經理張文杰表示，目前接單正常，不過有些產業營運調整，交貨可能會延後一～二個季度，預期第四季營運將恢復正常。今年由田PCB、半導體產品營收占比可望進一步拉高，近期也接到大陸面板大廠8.6代線新廠In Line AOI、Mura檢測大單，挹注今年後續的營運成長動能。（中性看待）

19.光學龍頭廠商大立光多元布局，旗下大根光學切入車用鏡頭、大陽科技布局音圈馬達、星歐跨足隱形眼鏡，子公司大力雲康推出國內第一個獲得台灣睡眠醫學會認證的睡眠監測儀「度眠」，大立光董事長林恩平特地北上站台，強調家家戶戶都應該擁有一台。

20.投信投顧公會基金規模最新統計出爐，5月投信規模較上月增加1,487億元，其中以台股ETF基金增加915億元最多、債券ETF486億元居次，且台股基金熱度再起，也增加365億元，使得今年以來規模增加7,129億元，整體規模突破5.5兆元，再創歷史新高。

21.股王信驊（5274）上周（14～16日）首次參加2023年美國奧蘭多InfoComm專業影音設備展，展出全系列智慧影像應用產品，包含影像傳輸控制系統單晶片（SoC），並可搭配信驊Cupola360系列全景多影像拼接影像處理晶片以及Cupola360全景360度攝影機，透過Cupola360技術品牌推廣建構智慧工廠應用藍圖。

22.預期低軌衛星商機在新一波「通訊不中斷」應用發展下發酵，宏碁集團董事施宣輝自掏腰包成立智探太空，投入立方衛星、微衛星之設計研發製造，預計至明年底前，至少有八枚自製立方衛星發射至太空入軌，預期三年內營運可達損益兩平。

23.多個大陸OTA平台資料顯示，最近一周以來，端午假期出遊預訂量較6月上旬以接近翻倍的速度增長，跨省遊訂單占比最高，以平台飛豬為例，高達近9成。此外，經歷了「五一」假期買不到票的情況，加上機票價格下降，今年大陸端午假期的預訂熱情高漲，預訂節奏大幅提前。

24.台鐵公司將於明年1月掛牌，1,700億的短期債務成為最棘手課題。據悉，為加大清償債務力道，行政院副院長鄭文燦出新招，協助台鐵找到新財源，擬將原先列為償債基金中的高雄港站（含臨港線）基地，上方容積調派到高雄71期市地重劃區，可望引資破百億元。

台鐵公司化後，將同步設立償債基金負責1,700億的短期債務清償工作，預計將以30年為期清償完成，其間每年約20億的利息支出則由政府埋單。而按照交通部規劃，已將台鐵台北車站E1E2、台北機廠、高雄港站三塊基地及過往台鐵局移撥給國產署約1,356筆土地，納入償債基金中。

25.根據美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布最新數據顯示，截至6月9日為止的當周，美國30年期固定房貸平均利率降至6.77％，連續第二周下滑，帶動美國房貸需求激增，增幅創三個月以來最高。

26.以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）18日宣布，與美國晶片巨擘英特爾（Intel）達成原則性協議，後者將在當地投資逾250億美元蓋新晶片廠，並將使用7奈米製程來生產晶片，此為以色列歷來規模最大的國際投資案。

27.中央銀行公布2022年國際投資部位，淨資產續創歷史新高紀錄，來到1兆7,160.3億美元，以去年底新台幣對美元匯率30.708元換算，已達新台幣52兆餘元，續居全球排名第五大淨債權國。

28.台股非科技股吹響反攻號角，滙豐證券台灣區研究部主管陳建名指出，餐飲行業即將進入傳統旺季，看好亞洲藏壽司（2754）未來數月營收動能加速，將推測合理股價調升至240元；中信投顧則看好聚陽（1477）下半年有急短單挹注，2024年將延續成長態勢。

B.利空因子：

1.房市政策持續緊縮，住宅市場交易動能降溫，開發商開發重心轉向興建商業及工業地產，新建不動產結構持續往商業、工業地產傾斜。今年前四月全台建築物建照核發住宅類的占比首度跌破5成，甚至還低於金融海嘯後的2009年，以及房地合一稅實施的2016年這兩個房市景氣谷底。

2.勞動部每年針對勞工生活、就業狀況調查。根據最新統計，勞工規劃退休年齡平均為61.3歲、與前一年相同，但對於退休後的生活費用來源，卻有12.4％勞工未規劃，寫下調查以來的新高。

3.據了解，離岸風電開發商CIP七家出口信貸銀行團60餘人26日將抵台，連同國內外主辦銀行及聯貸銀行，共計百餘人將出海至彰化外海風場稽核，了解疫情後CIP在台灣彰芳及西島計畫建設進度，並視察供應鏈廠商生產情況。正值區塊開發3-1期行政契約月底簽署在即敏感時刻，這次銀行團的大陣仗稽核行動，備受矚目。（中性看待）

4.依現行規定，勞工須滿63歲才能領勞保老年年金，但從2024年開始，請領老年年金明年起調高1歲，也就是民國50年次的勞工，想要請領足額老年年金就必須要等到64歲，估計約14萬人受影響。

5.迪士尼頻道全面撤台倒數，影視內容產業剉咧等，由於迪士尼旗下衛視電影台、中文台是台灣電影、綜藝最大買家，將嚴重影響未來影視版權銷售，在國際頻道露出機會。文策院董座蔡嘉駿透露，近日已向美、日、韓等國際公司提出招商計畫，由政府帶頭邀請外商共同投資台灣內容，媒合國內電視頻道、OTT合作，希望創造雙贏，化危機為轉機。

6.美國通膨降溫讓聯準會（Fed）14日如預期暫停升息，但高盛日前最新報告指出，市場對通膨下降速度預期太過樂觀，多位Fed高層也因通膨壓力仍然很高而釋出鷹派言論，讓Fed主席鮑爾（Jerome Powell）本周赴美國國會報告備受關注。

7.在景氣下行、資金鏈斷裂的影響下，大陸新能源汽車市場洗牌加劇，長江汽車、愛馳汽車等曾名噪一時的「造車新勢力」品牌，如今卻頻傳停產、欠薪、倒閉的消息。最新消息是，曾受寧德時代青睞、富士康注資援手的拜騰汽車，也在融資失敗後日前宣告出局。

8.銀行賣保單大幅縮水，改賣高利美債。據壽險公會的數據，今年前五個月銀行賣保單占整體新契約保費大幅下降到41.8％，至少為13年新低，由於銀行主要銷售的保單是利變型保單、投資型保單，利變型、投資型保單，前五個月新契約保費皆年減3成之多。

9.聯準會（Fed）6月暫停升息，目前國內美元保單宣告利率也站上4％，利變型保單要回溫了嗎？壽險業者認為，美債殖利率左右美元利變型保單銷售，由於Fed暗示年底前有機會再升2碼（1碼是0.25個百分點），近日美債殖利率又稍微上揚，市場預估，要等美債殖利率下降後，利變型保單才有機會回溫。（中性看待）

10.群光（2385）除息日股價重挫，因股價達公布注意資訊標準，群光公告5月自結損益，單月每股稅後純益0.9元、年減24％。群光表示，公司營運基本面正常，營運展望不變，第一季營運觸底，業績可望逐季成長。

群光16日以105元除息7.5元，除息參考價97.5元，但賣單湧出摜至盤下，終場收盤價95.2元，爆出1.47萬張的大量。

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