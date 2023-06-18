雙優勢 華航、廣達等13檔土洋法人同買

美國聯準會（Fed）6月如預期暫停升息，外資熱錢持續湧進亞洲市場，而投信半年報作帳也進入最後衝刺期，法人分析，外資今年來回補力道強，投信上半年績效亦佳，長榮航（2618）、華航（2610）、廣達（2382）等多檔本月土洋同買、均線多頭排列之強勢股，挾籌碼、技術面雙優勢，衝刺動能可期。

外資今年來對台股明顯翻多，累計大買4,326.51億元，近期更是展開一波連六買、期間加碼717.93億元。統一投顧董事長黎方國分析，外資已連續三年大舉賣超台股，去年更大幅提款1.2兆元，相較而言今年累計買超幅度仍相對低，看好外資持續買超機會仍高。

此外，時序進入6月中旬，適逢各家投信搶拚上半年績效的關鍵時刻，扣除端午連假，台股本月僅餘八個交易日，投信季報、半年報「雙重作帳」邁入高峰。法人指出，上半年投信績效佳，投信在最末半個月內持續衝刺機率高，本季甚至上半年來積極鎖碼股火種可望續燃。

篩選6月來外資、投信有志一同的「土洋同買股」，且期間買超張數均逾300張，再輔以技術面維持多頭排列之個股，則有包含長榮航、華航、廣達、大同、正新、技嘉、欣銓、台達電、聯合、華孚、長榮鋼、聚陽、僑威等13檔入列。

其中，能吸引土洋法人同聲讚好的，仍以人工智慧（AI）、電動車「新興科技應用雙主軸」為主，涵蓋AI伺服器、板卡，以及電動車機殼華孚、宣布斥資46億元收購TB&C強化電動車布局的台達電等；非電族群則各擁題材，解封受惠的航空雙雄、儲能題材的大同都是資金關注焦點。

群益投顧董事長蔡明彥認為，投信目前持股仍以電子股比重較高，電子股可用之兵多，投信適逢半年報作帳，在大盤強漲下，今年來績效表現看佳，故研判相關投信青睞之績優電子股將有發揮空間。

解封後報復性出國潮大爆發，航空雙雄強漲成「航空王」，長榮航本月來獲外資買超12.68萬張、投信買超2.9萬張，本周最高價突破40元大關、衝出42.15元的歷史新天價；華航也有外資及投信14.46萬張、7,485張買盤加持。

延伸閱讀

電子熄火 傳產強棒股崛起

谷底翻身 雙D族群蓄勢待發

成衣族群 Q3營運逐步回春

中華電等17檔吸睛 自營商連買