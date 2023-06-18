成衣股王釋偏多訊息 法人目標價給到5字頭

儒鴻（1476）日前於股東會中指出，第三季應可逐漸恢復至2021年的水平約80％，明年上半年應可回到2021年有幅度成長的軌道；法人認為，儒鴻目前的長單比重已開始上升，2024年可望回到接近高峰的獲利水準，加上印尼廠的效益將陸續顯現，因此維持投資建議為「買進」，目標價為585元。

群益投顧表示，由於成衣的庫存調整已進入尾聲，儒鴻營運預期可維持復甦趨勢，從產品來看，布料的出貨已經好轉，且開始出冬季服飾的布料，預期第三季布料的出貨可以維持增強的趨勢。

且預估部份客戶的庫存調整已經完成，目前已看得到客戶的訂單量開始回升，且第二季長單的比重也將高於第一季，都是產業往正面好轉的跡象。

在產能狀況方面，印尼廠的投產也可以為儒鴻帶來長期成長動能，並分散生產地過於集中在越南的風險。目前印尼廠有56條產線，100萬件的月產能，預計在年底增加至112條產線，200萬件的月產能。目前公司仍有約三成的訂單進行外包，主要目標是拉升印尼廠的稼動率已達到獲利水準，未來隨著印尼廠的產能上升，會將外包的量減少留在印尼廠生產，隨自製的比重增加將有利於儒鴻毛利率的提升。

群益投顧表示，隨客戶庫存調整已有成果，儒鴻目前的長單比重已經開始上升，預期今年下半年營運將優於上半年，2024年可望回到接近高峰的獲利水準，印尼廠的效益在未來市場需求回升後將會顯現，提升公司獲利能力，因此維持投資建議為「買進」 。

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