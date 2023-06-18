網問台股大漲還抱得住?這檔鋼鐵意外中槍

台股指數驚驚漲，順利突破萬七大關，改寫一年多來新高，在台股表現強勢下，近期有網友發問「漲成這樣大家還抱得住嗎？」引發大批網友回應；但特別的是，在指數突破萬七後，也有網友持股仍套牢中，其中又以中鋼最吸引網友討論，意外成為台股大漲下的悲情者。

有網友近期在PTT上發文指出，「最近這波漲勢實在兇猛，原本打算買來領息的也飆一大段，想放長，但是台股輪動很快，而且業績穩定不一定續漲，業績爛也不一定跌，換句話說，台股相對難以捉摸，想討論，大家採取的策略會是如何。」

此文一出，大批網友回應「如果持有台gg不用煩惱 ETF也不用煩惱吧？」、「不缺錢 買大型權值或是ETF 幹嘛賣」、「不賣後悔，賣了漲更高更後悔 笑死」、「現在才到魚唇而已你就不吃了？」、「我的沒漲…哭 還在套牢」、「先出一成吧，全換成台g」、「還好我持股沒這個煩惱」。

不過，也有網友發文表示，「原po應該還沒有任何股票被套牢，板上一些跟我一樣靠疫情賺一波但不懂撤退的，應該都套很深，也套到麻木了。」

而此網友也PO出套牢的持股明細單，其中最引人矚目的就是中鋼，根據明細單顯示，該網友買了40張的中鋼，推算持股成本約在34.3元左右，而中鋼上周五(16日)收盤價為29.75元。

正巧16日中鋼召開股東會，董事長翁朝棟表示，中國主要鋼廠6月跌幅比預期少、7月則開出平盤，顯示鋼價底部訊號浮現，7-8月將是拐點，後續需求可望慢慢浮現，下半年比上半年好、明年一定比今年好。

大批網友猛虧「買中鋼做啥」、「一堆人買中鋼阿 所以很多都無感」、「哪來的信仰買中鋼 買不動如山的鴻海和中華電都爽賺」、「中鋼真的勇者才會買那麼多」、「有雨傘不香嗎？」、「春燕是不是還沒孵出來QQ」、「燕子飛好久了」、「說好的春燕咧？都夏天了」。

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