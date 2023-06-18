獲利漸入佳境 法人給金控雙雄這目標價

金控5月獲利表現漸入佳境，展望今年，法人表示，金融市場好轉有利投資收入，產險擺脫防疫險理賠，銀行端仍能提供穩定的獲利，加上去年獲利低基期將來到，因此維持富邦金（2881）及國泰金（2882）「買進」的投資建議。

國內14家金控5月獲利全數出爐，稅後共賺進241.36億元，累計前五月稅後純益合計達1,356.41億元，較去年同期的2,025.45億元減少33.03％，衰退幅度從年初的6成，縮小至4成以下，獲利漸入佳境。

金控雙雄之一的國泰金5月稅後純益39.6億元，是近七個月來重新拿回金控單月獲利王，富邦金5月稅後賺37.5億元緊追在後。累計前五個月稅後純益，富邦金以256.2億元蟬聯第一，國泰金則以168億元超車兆豐金（2886），躍升第三名。

群益投顧表示，富邦金前五月EPS為2.07元，在子公司部分，受惠資本市場好轉，富邦人壽持續實現處分利益，5月稅後純益為13.73億元，累計前五月稅後純益為137.8億元，另受惠升息帶動利息收入成長，台北富邦銀5月稅後純益19.01億元，累計前五月稅後純益105.4億元。

由於防疫險保單已接近尾聲，富邦產險5月稅後純益3.12億元，累計前五月稅後虧損35.62億元。展望2023年，金融市場好轉，富邦產險已擺脫防疫險理賠，加上銀行端仍能提供穩定的獲利，因此維持富邦金「買進」投資建議，目標價66.7元。

另外，國泰金累計前五月EPS為1.14元，受惠資本市場好轉，國泰人壽5月稅後純益7.5億元，累計前五月稅後純益12.7億元；受惠升息帶動淨利息收益成長，國泰世華銀行5月稅後純益28.7億元，累計前五月稅後純益148.9億元。由於防疫險理賠數已大幅減少，國泰產險5月稅後純益2億元、前五月稅後虧損1.7億元。

展望2023年，群益投顧認為，防疫險對於金控獲利影響已有限，加上國泰世華銀提供穩定的淨利息收入貢獻，因此維持國泰金「買進」投資建議，目標價52.5元。

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