台股戰17,500 聚焦台積及新一波除息行情

上周台股攻堅站上萬七關卡，加權指數周上漲402.51點、周K線連五紅。本周逢端午節連假，盤勢拚持續上揚挑戰17,500點，市場聚焦台積電走勢以及新一波除息行情兩大因素，前者關注台積電股價叩關600元，後者留意聯發科、精材、華擎等科技股除息表現。

大盤16日震盪拉回收17,288.91點，單日法人買超46.38億元，外資及自營商各買超32.66億元、54.6億元，投信調節賣超40.92億元。三大法人周合計買超821.27億元，外資周買超649.35億元，自營商周買超200.6億元，投信周則賣超28.75億元。上周外資在期貨市場則有減持多單動作，外資16日的台指期多單未平倉部位1萬5,764口，周減持多單5,013口。

上周美聯準會如市場預期未升息，台積電15日除息每股2.75元，呈現秒填息亮眼走勢，周漲幅4.25％，收在589元，如還原息值股價周漲幅更達4.73％，上周台積電的法人買超量6.44萬張，外資天天加碼周買超量達6.43萬張。由於已有外資法人將台積電目標價調升逾700元，短線台積電股價能否突破600元關卡，攸關指數能否持續走揚。

時序本周進入6月中下旬，因有端午節連續兩天假期，僅有三個營業日，接續台積電之後，聯發科將在6月20日除息76元，另還有辛耘、精材、華擎、聯陽、愛普*、勤誠等近期科技熱門股陸續除息。至於本周股東會方面，較重要有科技的環球晶、華新科、華新科、乙盛-KY、中美晶、仁寶、弘塑等，以及傳產的世紀鋼、亞德客-KY、雄獅、遠百、士電、巨大、豐泰等，關注相關公司經營團隊釋出最新業績表現及下半年營運展望。