台股今年飆2成 十檔市值大增股踩風火輪

今年以來台股漲幅已達2成以上，宣告重返多頭市場，上市櫃企業總市值上周一度收復60兆元大關，累計開年台股市值大增11.19兆元，包括台積電、廣達等十大市值大增股，是此波引領指數上攻的最大功臣。

據統計，最近一次台股上市櫃企業市值突破60兆元的時間，為2022年4月1日。在聯準會（Fed）暫停升息，AI題材持續火熱的激勵下，不僅蘋果市值直逼3兆美元，台積電上周也上演秒填息的戲碼，配合即將到來的選舉行情，上市櫃企業總市值站回60兆元大關。

統計今年以來市值增加規模的前十大個股，依序為台積電、廣達、台達電、聯發科、聯電、鴻海、緯創、日月光投控、創意及和泰車，幾乎全為電子股，其中台積電市值從去年年底的11.63兆元，至16日止已來到15.27兆元，大增3.64兆元；另外，台達電亦在內外資機構調升目標價，共識股價將突破400元關卡的激勵下，市值扶搖直上，16日已逼近兆元大關，有望成為台股第四檔市值破兆元個股。

兆豐電子基金研究團隊指出，市場原預估美國經濟將於2023年下半年進入衰退，不過就業市場表現穩健，近期各機構陸續上調2023年全年經濟成長率，與此同時，AI題材如滾雪球般愈滾愈大，輝達概念股及AI題材股檔檔發燒，近期台股盤勢科技股表現也相當強勁，由AI帶動的設計服務、板卡、散熱、ABF載板與電子代工服務等供應鏈業者，均有搶眼的表現，傳產中則以汽車股漲幅最凸顯，主因各車廠在機車與汽車市場營運績效表現優異。

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