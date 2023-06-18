「三重作帳」行情發動 16檔投信連買發燙

上下半年交替時節之際，月底、季底及半年報「三重作帳」行情已開始發動，加上多頭環境下，不論指數或股價表現「高有更高」。市場專家表示，此時的投資策略，可優先鎖定投信連買的作帳行情股，篩選瑞儀、日月光投控等16檔，有望接手台股6月底的行情主導權，扮演台股續攻的重要角色。

本周適逢端午節假期，距離上半年結算僅剩八個交易日，在大盤以驚驚漲走勢，創下17,346點波段新高後，指數在高檔出現價量背離的跡象，本周籌碼能否換手再攻相當關鍵。法人認為，結帳及作帳資金並行，自家的強勢股將成為投信衝刺激績效的主要拉抬對象。

經統計，投信連買六日以上、且逾千張股票的個股，包含瑞儀、日月光投控、京元電子、致伸、陽明、漢唐、力成、新普、瑞鼎、佳世達、欣銓、萬海、廣達、天鈺、台光電及矽創等16檔。其中背光模組廠瑞儀受惠客戶庫存去化及新品開始備貨，第二季營收明顯反彈，全年有望呈現逐季成長的格局，公司董事會也宣布每股擬配息10元，以17日收盤價124元計算，潛在殖利率高達8.06％，截至16日止，投信已連續40日買超，合計1.6萬張。

日月光投控亦獲投信買盤連19日敲進，合計6.07萬張。5月時因少量急單與短單到位，日月光單月營收來到462.39億元，創歷年同期次高，下半年在客戶新品帶動下，整體稼動率有望逐步回升。

第一金投顧董事長陳奕光認為，台股醞釀了半年的養空期，多頭以多個跳空缺口的方式，奔牛行情衝破萬七關卡，最近一個多頭缺口17,129點，可視為短線的馬奇諾防線，研判接下來將以大漲小回方式上攻萬八，惟投資人應留意下周的期指結算與端午節前的長假效應。

富邦投顧董事長蕭乾祥表示，大盤仍是多頭架構，不見長黑不回頭，暫採類股輪動操作策略，漲多股酌量獲利入袋，轉進低基期的接棒輪動股，若回測時，則看各均線支撐力道以判斷短多走勢是否結束。（相關新聞見A3）

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