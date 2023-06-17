AI掀十年商機巨浪 達人點名7檔概念股

輝達掀起全球人工智慧（AI）浪潮，相關概念股起飛，多檔如凌群、創意、緯創、東元漲幅甚至超過百分之一百，瑞銀證券也將台積電目標價拉升至740元，並列入優先買進名單。不過近期相關概念股大漲，卻讓不少投資人踟躕不前、不敢進場追價，究竟是否還能進場？投資達人阮慕華認為，AI商機長線看多，推薦6檔概念股外，還特別點名1檔低基期個股日月光。

對於瑞銀將台積電看到「7字頭」，阮慕驊在上「鈔錢部署」節目中表示，這有點太過樂觀，不過中長線台積電絕對有機會，甚至外資先前喊的更高價位都有可能發生，畢竟這是未來十年的一個大浪，高階製程會找台積電毋庸置疑。

在看好的AI個股當中，阮慕驊點名6檔，分別是擁有AI和EV（電動車）題材的廣達、輝達執行長黃仁勳多次提到的美超微、輝達長年夥伴技嘉，和緯創、創意、世芯-KY。

不過他提醒，創意、技嘉、廣達已經漲多，短線上面會有追高風險，如果只有一套資金，或是比較穩健的投資人，可以以廣達和技嘉為主，因為這兩檔的EPS（每股獲利）是看起來未來會比較有明顯成長的，且創意和世芯-KY都是千元以上個股，波動幅度也較大。

另外阮慕驊也特別點名日月光，認為日月光的最糟狀況就是第一季。日月光首季EPS為1.36元，本益比是所有AI概念股裡相對低的。

對於外界將AI形容成2000年的.com泡沫化，阮慕驊認為，.com在泡沫化之前也走了好幾年的行情，這一次是AI起飛的元年，就算類比成.com泡沫，也不會發生在短短一年間，以現在來看，AI才剛剛方興未艾，未來還有很大的成長爆發力。

依照黃仁勳的說法，未來十年AI將取代超過1兆美元的世界傳統電腦，商機巨浪不可限量。

有投資人憂心，此波AI上漲會不會複製2020年長榮模式？資深分析師李永年在「鈔錢部署」節目中表示，兩者有很大的差異，這次起漲的領頭羊之一廣達過去業績就很好，是獲利穩定的公司，且現在並沒有像當年貨櫃那樣瘋狂追逐，因此不可相提並論，只要廣達價量不失控，拉回都可以進場。除此之外，技嘉、緯創、日月光都是逢回可接的標的。

※免責聲明：本文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

延伸閱讀

AI狂潮神似達康泡沫 名師4指標篩選概念股

AI泡沫？謝金河點名3檔熱過頭、這家太貴

AI狂潮不可擋 台積等10檔概念股法人連買