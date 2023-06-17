爆174萬張飆漲21％ 華航登本周外資買超王

台股周線連5紅，本周加權指數大漲402.51點，漲幅2.38%，收在17288.91點。雖然昨天小幅拉回，但已連續4天站穩萬7大關，周成交量放大至1.8兆元，價漲量增呈現多頭格局，周KD指標也進入80以上高檔鈍化。

本周外資買超649.42億元，投信賣超28.75億元，自營商買超200.59億元，合計3大法人買超821.27億元。

華航本周氣勢如虹，爆出174萬張巨量，單周漲幅高達21.59%，外資本周敲進15.8萬張，另一檔航空股長榮航也大買6.3萬張。

外資押多台股，晶圓雙雄成為布局重點，台積電本周加碼6.4萬張，聯電也有5萬張。

新光金連4周賣超，累計倒貨超過26萬張

此外，外資本周加碼最多的ETF，包括人氣王00878大買5.7萬張、00881國泰台灣5G+買超4.9萬張、0050元大台灣50加碼3.1萬張。同為台股高股息ETF，00919群益台灣精選高息卻遭外資賣超2.6萬張。

新光金改選由改革派拿下經營權，外資近期持續站在賣方，本周賣超9.2萬張居賣超第一，已連續4周賣超，累計倒貨高達26萬7,769張。

近期熱門的AI概念股，包括緯創、英業達、宏碁等，本周都遭外資減碼，雖然股價昨天盤中皆創高，但也不約而同留上影線，短線震盪恐加劇。

外資本周買超上市個股前10名為：華航(2610)158,565張、台積電(2330)64,324張、長榮航(2618)63,306張、國泰永續高股息(00878)57,757張、聯電(2303)50,946張、國泰台灣5G+(00881)49,523張、長榮(2603)38,634張、友達(2409)33,042張、元大台灣50(0050)31,154張、旺宏(2337)30,029張。

外資本周賣超上市個股前10名為：新光金(2888)92,268張、緯創(3231)38,621張、復華富時不動產(00712)34,167張、宏碁(2353)34,048張、大亞(1609)28,523張、開發金(2883)28,438張、英業達(2356)26,659張、群益台灣精選高息(00919)26,238張、中信金(2891)25,986張、光寶科(2301)23,753張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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