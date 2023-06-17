八大官股大買5檔ETF賣這檔 網見驚豔

台股過去1個月漲勢驚人，但8大公股行庫不買反賣，買超僅有4天，「買綠賣紅」的策略明顯，讓批踢踢網友驚豔「8大長老這怎麼輸？」檢視過去一周，8大行庫買超前十檔中有5檔是ETF，其中買超冠軍是昨天（16）除息的00919（群益台灣精選高息），另外還有00929（復華台灣科技優息）、00712（復華富時不動產）、00679B（元大美債20年）、00751B（元大AAA至A公司債）。

台股從5/16收盤15,673點驚驚上漲，到昨天為止大盤指數已經來到17,288點，相當於1個月漲了1,615點，漲幅達1成。不過觀察具代表性的8大官股行庫在這一個月中，僅有4天呈現買超，買超最大一天是6/8的54億元，當天台股大跌188點；反之賣超最多的一天是6/13的136億，當天台股大漲261點。對於「買綠賣紅」策略，網友按讚：「外資小兒真的被八大長老屌打」。

過去一周公股賣超的標的前十名，共有5檔是ETF，其中第1名和第3名的00919、00712兩者都是屬於季配息ETF，且年化殖利率10%以上，00919本季配息0.54元，00712配息0.27元，將於下周二（20）除息，最後買進日為19日。另00929則是本月9日才掛牌，為國內首檔月配息的台股ETF，預計下月19日首度除息，同樣受到8大行庫的青睞。

另外兩檔買進的ETF則為債券相關，一是受益人數超過13.4萬的元大美債20年，以及元大AAA至A公司債。

在個股部分，8大公股行庫買超前10大看中部分金融股和PC五哥，分別買進新光金、中信金、緯創、英業達和臺企銀。

至於賣超部分，冠軍也是市場上熱門的高息ETF 00878（國泰永續高股息），一周賣出張數達3.2萬張，其餘ETF還包含0050（元大台灣50）、00637L（元大滬深300正2）、00881（國泰台灣5G+）；賣出個股則以航運、晶圓代工及部分PC五哥為主，分別為華航、台積電、聯電、鴻海、元大金和仁寶。

統計過去一周八大行庫買超個股和張數：群益台灣精選高息（42,069）、新光金（22,220）、復華台灣科技優息（15,489）、復華富時不動產（13,891）、中信金（10,181）、緯創（10,133）、英業達（9,788）、臺企銀（7,159）、元大美債20年（6,258）、元大AAA至A公司債（6,258）。

賣超個股和張數：國泰永續高股息（-32,323）、華航（-29,791）、台積電（-16,926）、聯電（-16,542）、元大台灣50（-14,881）、鴻海（-11,774）、元大滬深300正2（-10,876）、元大金（-10,485）、國泰台灣5G+（-10,162）、仁寶（-9,649）。

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（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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