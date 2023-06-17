AI狂潮神似達康泡沫 名師4指標篩選概念股

台股昨天雖然小幅回檔，但已連續4天站穩萬7之上，成交量連5天超過3千億，昨天更因為富時指數季度調整，爆出4496億元巨量，大盤有價有量，多頭格局可望持續。永誠國際投顧分析師陳威良昨在解盤節目中表示，「上漲行情看支撐不看壓力」，大盤支撐往上墊高，目前17000點整數關卡是重要的多方防守區。

輝達執行長黃仁勳上月底訪台，掀起AI狂潮，AI概念股效應擴散，讓許多電子股雨露均霑。陳威良表示，投資人看好AI，希望自己的財富跟著爆發成長，這種現象，讓他想起1999~2000年網路熱潮。

陳威良在節目中自爆：「當時我還年輕，搭上網路股多頭趨勢，30萬元本金只用9個月就滾出500萬元，但這是一個慘痛的鬼故事，因為500萬元不到半年就歸零，輸光之後才知道那是泡沫。」

輝達、超微、台積電、廣達，都是有實力的公司

陳威良引述今周刊專欄作者呂宗耀的文章指出，近期AI狂潮不禁讓人想起2000年網路科技泡沫前的暴漲，1999年只要以達康(.com)題材上市的公司，第一天的報酬率平均就高達89%，然而多數公司不斷燒錢卻沒營收，以致爆發倒閉潮。

不過，2000年是因為利率在谷底，所以養大了泡沫，但現在是聯準會升息20碼之後，所以AI現在不會是泡沫。此外，當年很多網路公司都是新創，沒有賺錢，但現在輝達、超微、台積電、廣達，都是真的有實力的公司。

呂宗耀文章指出，AI股確實短期漲幅過大，但AI絕對是人類科技能再往前進化的重要內容，絕非浮雲空談，投資人應回歸冷靜，不受市場氣氛干擾，也不必過度擔憂，維持既有步調即可。

陳威良表示認同呂宗耀論點，「跟我想的不謀而合」，回歸到投資初衷，基本面、股價，主人、狗，永遠有一個合理關係，再強大的趨勢，超漲就會修正，建議投資人尋找AI股需是安全、低估、競爭力強的、有護城河的個股。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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