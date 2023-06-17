外資本周買超龍虎榜 海空巨頭爆量26萬張

台股日K連5紅止步，驚驚漲走勢稍歇，周五在富時指數盤後生效影響下，單筆爆出750億元鉅量，成交值一舉衝上4,580億元，為去年3月8日來新高，終場指數小跌46點收17,288點，惟周線仍拉出連五紅，本周大漲402點約2.3%，外資買超649.42億元，三大法人買超821.26億元，預料多頭格局不變。

羅列外資本周買超排行榜前十名，電子傳產各有所好，航空雙雄、晶圓雙雄、海運一哥包辦前五名，依序為華航(2618)158565張、台積電(2330)64324張、長榮航(2618)63306張、聯電(2303)50946張、長榮(2603)38634張，6~10名依序為友達(2409)33042張、旺宏(2337)30029張、台玻(1802)28470張、鴻海(2317)23399張、欣興(3037)22565張，海空巨頭累計達26萬張，大勝晶圓雙雄的11.5萬張。

權王台積電(2330)成為扮演台股此波闖進萬七的大功臣，因高層釋放利多、對未來充滿信心，在GPU大廠輝達助力下，準備好迎接2024年下一波成長，15日除息秀上演秒填息戲碼，推升指數一度衝上波段高點17,346點，本周在外資買超6.4萬張相挺下，16日收在589元，周漲4.2%，聯電(2330)也在外資周買超5萬張點火下，跟進周漲4.2%，改寫逾一年高。

台積電技術論壇上海場21日登場，總裁魏哲家將親自帶隊，外傳將拜訪阿里巴巴、壁仞科技等中國晶片設計公司，預料新製程技術及半導體成本墊高造成的營運問題將成本次論壇焦點。

航空雙雄本周人氣爆棚，外資共買超逾22萬張，顯示後疫情時代出國旅遊需求大增，航空客運營運快速復甦帶動獲利有望創高，法人積極卡位布局，華航(2610)迎接暑假旅遊高峰，調整營運模式採客貨並進，客運票價喊漲3至4成，整體營收預估較疫前增加25％～53％，帶動股價周漲21.59％，周量也成長4.62倍，上演噴射機行情。

長榮航(2618)拜油價走低及客運價量齊揚所賜，群益證券估第三季將賺70.07億元，EPS達1.31元，有望賺贏去年全年表現，上調目標價至45元，推升周漲12.13％，周量較上周成長1.43倍，惟風采全被華航搶盡。

貨櫃三雄長榮(2603)今年每股將配發70元現金股利，預計6月30日除息，以16日收盤價來計算，現金殖利率達42％，本周獲外資買超38634張，帶動股價周漲7%，緊接著萬海(2615)配息5元，7月3日除息，陽明(2609)發放現金股息20元，除息交易日為7月4日，由於台股站穩萬七之上，資金轉向低基期股，有望上演落後補漲行情。

分析師指出，美國升息循環走向終點有利多頭氛圍，加上至7月中旬前為財報空窗期，台股多頭格局未破壞，籌碼換手再戰，專家評估下周行情震盪走高，包括航空雙雄、權王台積電等吸金力強，可望扮演多頭指標續挑戰高點。

（時報資訊 龍彩霖）

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