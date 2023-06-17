醫生抱8千張中鋼 驚人市值曝光！

中鋼股東人數突破120萬人創新高，董事長翁朝棟在昨（17）日的股東會上哽咽感謝小股東支持，他也透露，一位醫生握有8千張中鋼股票，每年都會寄委託書給他，就是想要表達支持中鋼的心意。

中鋼股東會上不少小股東發言，有人抱怨中鋼股東會紀念品發放的地點太少，加上紀念品每次都相當熱門，導致想領紀念品的股東苦等，建議公司能增加多一點發放地點，對此，翁朝棟向股東致歉，感謝股東們對紀念品的支持。

ETtoday報導，此外，有小股東發言表示，自己幾乎每年都親自參加股東會，就是為了表現對公司的支持，一番話讓翁朝棟忍不住哽咽，並透露，一位醫生手上有8千張中鋼股票，每年都會寄委託書給他，原以為是檢舉函，但後來才發現，是想要表達對中鋼的支持，讓翁朝棟相當感動。

若以周五收盤價29.75元估算，持有8千張中鋼股票的市值高達2.38億。

中鋼今年的紀念品是「傘Q」雨傘，翁朝棟表示，雨傘背後的意義是想要結善（傘）緣，盼建立善的循環，「傘Q」雨傘是一把讓使用和看到的人都感受到幸福的傘，無論天晴或風雨都能花現幸福、掌握幸福、散播幸福，希望股東與中鋼一起為更好的台灣努力。

（中時新聞網 郭宜欣）

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