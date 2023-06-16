航空股複製航海王走勢?網曝3原因很難

解封後，觀光內需題材發燒，暑假將近，出國人潮回龍，熱錢開始轉進航空股，有網友就好奇，航空雙雄是否能複製航海王走勢；該網友更問，再經歷一次大航海時代，「你敢衝嗎？」；沒想到大多數網友都不看好，認為從時空背景、需求端到運、票價漲幅來看，航空股根本沒法和航海王比。對於想買航空股的人，分析師建議，長榮航短線強勢，但目前已漲多，可等拉回再進場。

航空雙雄近期受資金青睞，昨（15）日長榮航股價最高達41.85元創歷史新高，終場大漲4.28％，收41.35元，成交量接近50萬張；華航終場則以27.52元漲停價作收，成交量直逼60萬張。今日長榮航早盤開41.6元，終場卻小跌2.78％，收在40.2元；華航則終場小漲1.28％，收在27.6元。

眼見雙雄股價持續刷新紀錄，不免有人將航空股和航運股拿來比較。有網友在PTT上提出「長榮航、華航複製航海走勢討論」，原Po貼出長榮的技術線型圖表示，「當初疫情時候，長榮從20幾起漲到接近90後跌了三分之一，後續上漲中也有再跌三分之一的情況，然後飆到440」。

接著，他又貼出長榮航的走勢表示，「長榮航，頗有當年航海股味道，上個月盤整後起漲，之後只要回跌百分之三十就all in的方法是否可行，先看5倍到200停利？」；最後，原Po認為，「長榮航=當年的長榮，華航=當年的陽明」，他想知道，「過航海大時代的朋友，再一次給你大航海時代 你敢衝嗎？」

儘管也有不少人支持，認為「看看旅行社，不多說，有人繼續懷疑就繼續漲，長榮航50是基本80是魚身」、「200太誇張了，但是長榮航破百是基本，送分題」、「航運應該是沒海運賺錢，但這波能衝就衝」、「跟上趨勢就好，手腳快一點免得洗碗，最近一堆死魚跟上話題就是噴」、「怕什麼，旅行社那個營收都能噴到150～200了，航空股可是寡占耶，下個月暑假就開始囉」。

但大多數人卻認為航空跟海運沒法比，「誰在跟你440，那是減資才變440」、「當初有塞港，現在沒塞人」「拿東施比西施一架飛機能載多少人，票價漲一倍能多賺多少？」、「怎麼可能，基本面盈利就那樣，人家塞港運價暴增，但機票沒暴增啊，飛機就那幾架，是要噴什麼，你進去抬轎剛好被割」、「當年QE資金量不同，長榮的eps長榮航要賺幾年，有到60就要偷笑了，不要害人」。

不過，航空股到底可不可以買？萬寶投顧副總錢冠州在Yahoo財經上表示，想要買航空股的人可以等拉回在進場，對於長榮航，由於暑假將至，所以短線強勢，但目前題材過熱也漲一大段，建議想買的人可以等拉回10日線或月線再買。

（旺得富理財網 李澍）

※免責聲明：本文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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