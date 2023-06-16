連2天爆58萬張巨量 華航登外資買超榜首

美國聯準會暫停升息，為一年多以來首見，美股道瓊大漲428點，不過費半指數收黑，台積電ADR下跌逾2%。台股今天漲勢暫歇，下跌46.07點，收17288.91點，由於富時指數季度調整，成交量放大至4537億元，創1年3個月來最大量。台積電臨近6百元大關陷入盤整，小跌2元收589元。

今天外資買超32.96億元，投信賣超40.57億元，自營商買超54.60億元，合計3大法人買超46.99億元。

疫後復甦題材火熱，華航連續2天成交量衝58萬張，登上台股交投冠軍，今天外資加碼3.18萬張，居買超榜首；航空雙雄另一檔長榮航也敲進1.23萬張。電子5哥買進緯創、英業達都超過萬張，仁寶也有6千多張。

金融股走勢相對弱勢，未跟上大盤創高腳步

金融股近期走勢相對弱勢，並未跟上大盤創高腳步，今天缺席外資買超榜，反倒在賣超前10名佔了4檔，包括兆豐金、永豐金、臺企銀、遠東銀。

宏碁因旗下建碁跨足充電樁、宏碁資訊布局AI，躋身充電樁兼AI概念股，股價走過一波多頭，但今天外資大砍3.68萬張居賣超第一，高檔爆量收長上影線，震盪恐加劇。

法人表示，台股本月以來12個交易日大漲超過7百點，漲多休息很正常，今天回檔不破5日線，仍維持偏多格局。美國聯準會「鷹派暫停升息」，預估年底前還有2碼升息空間。隨著美股那斯達克、道瓊陸續創高，台股也頻頻改寫波段新高，目前加權指數上檔無壓，回檔若不破萬7，多頭趨勢不變，包括AI、電動車、航空觀光等族群各擁利多題材，相關個股可留意。

外資今天買超上市個股前10名為：華航(2610)31834張、友達(2409)30818張、台玻(1802)29124張、旺宏(2337)28544張、期街口布蘭特正2(00715L)28529張、長榮(2603)23096張、金寶(2312)14757張、長榮航(2618)12346張、緯創(3231)12344張、英業達(2356)11515張。

外資今天賣超上市個股前10名為：宏碁(2353)36874張、兆豐金(2886)27247張、和碩(4938)24963張、永豐餘(1907)18893張、光寶科(2301)16693張、永豐金(2890)15180張、大亞(1609)14300張、大同(2371)11782張、臺企銀(2834)10291張、遠東銀(2845)9099張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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