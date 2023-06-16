外資買超32億 台股周線連5紅 焦點是它

外資買超32億 三大法人買超台股46億元

外資等三大法人周五（6/16）合計買超台股46.99億元。包括外資與陸資買超32.96億；投信法人持續逢高調節，單日賣超擴大至40.57億元；自營商自行買賣部分係買超18.63億元，避險部分係買超35.97億元，合計單日買超54.6億元。

業內人士指出，台股今漲多拉回，AI概念高檔適度整理，短多資金轉入傳產，包括觀光餐飲的亞洲藏壽司、八方雲集等多頭再起；另外，缺電及儲能概念的中興電、士電、東元及華城也再掀多頭攻勢，顯示大盤輪動格局仍老神在在行進，包括AI應用、觀光航空、缺電（儲能）與電動車之車用電子供應鏈等具中多題材股票，波段強者恆強態勢值得持續追蹤。

（工商時報 數位編輯）

周線連五紅 外資本周大買650億 自營商搶進200億元

美股周四多見上揚，但台積電(2330)今(16日)熄火，台股爆量收小黑。本周台股共漲402.5點、周線連五紅。今日外資(不含外資自營商)買超32.9625億元，投信賣超40.5682億元，自營商買超54.5997億元，三大法人買超46.99億元。

富時指數季度調整 台股今日爆量4496億元 跌46點收17,288點。

外資今日持續買超近33億元，連六天共計買超台股718.35億元。

聯準會一如市場預期在本周的會議維持利率不變。本周台股續漲逾400點，外資本周擴大買超台股649.68億元。六月至今日為止，外資買超台股854.43億元，今年至今日為止，外資買超台股共計4326.55億元。

本周自營商也是多頭主力，今日再大幅買超逾50億元，本周自營商天天大買，累計五天共買超台股達200.6億元。

本周台股再創逾一年新高，只有投信法人保守因應。

台積電ADR周四收跌1.67%。台積電今(16日)開盤跌1元，台股今開小高盤後壓回。盤中台積電壓盤，航運股熱絡以及重電為主的電機股上攻撐住人氣，台股多空交戰，尾盤在台積電大單拉抬下，跌幅收斂，終場收在17288.91點，下跌46.07點或0.27%，成交值達4496 億元，周線連5紅。

台股今(16)日電子股熄火，台積電震盪走低，尾盤在大單敲進下，跌幅收斂，下跌2元，收在589元，守住五日均線。

中鋼(2002)今日舉行股東會，股價震盪走揚，帶領鋼鐵股接棒撐盤。

重電族群重啟漲勢，中興電(1513)攻上漲停價128元，華城(1519)強漲逾半根停板。

觀光股漲勢延續，夏都(2722)漲停再創新高，晶華(2707)持續強勢。

另外，記憶體族群表現強勢，模組廠威剛(3260)帶量強攻，十銓(4967)盤中攻上漲停。

（時報資訊 沈培華）

《盤後解析》神龍擺尾又爆量 周線連5紅

台股在歷經5個交易日的逾600點強勢演出後，今(16)日並未受到美股勁揚激勵，而是在台積電(2330)熄火，電金個股表現多受壓抑，資金流向重電、傳產，指數震盪壓回，一度下跌逾80點，失守17300點關卡，惟最後一盤台積電、聯電、英業達(2356)等獲大筆買進敲進，尾盤拉抬指數達11點、爆出750億元的量，終場收跌46.07點、報在17288.91點、成交量為4496.08億元；本周台股收漲402點、周線五連紅。

權值股今無力撐盤，成為壓抑加權指數的主因，台積電(2330)開低震盪，啟動5日線攻防，股價最低觸584元，惟最後一筆大單敲進近2萬張，拉抬股價3元，終場收在589元、跌幅0.34%；聯電(2303)開低走低，跌幅一度逾1.5%，股價最低達53.5元，最終也在買單敲進下，收在平盤位置；聯發科(2454)開低走低，收跌1.98%，目前股價位居5日線之下、力守月線位置；鴻海(2317)整場多在平盤附近震盪，終場收跌0.45%、報在111元。

盤面持續呈現輪動，航運股今早攻勢不差，呈現衝高拉回，航空股今早盤有華航(2610)的強勢喊漲，漲幅逾3%，惟其後逢壓，漲幅一度收斂到平盤附近，終場收漲1.28%，長榮航(2618)跌幅逾2.5%。貨櫃三雄長榮大漲2.5%，萬海(2615)漲幅逾1.5%，陽明(2609)也上漲1%。

AI題材熱度不減，技嘉(2376)早盤後急拉走揚，股價最高達261.5元，再創新高，終場收在254.5元；廣達(2382)午盤後轉強，上漲1.36%；台達電(2308)也上漲0.41%。另外，晶片設計的世芯-KY(3661)大漲3%。

今日盤面除權息個股表現分歧，開盤即填權息的有合一(4743)、中天(4128)、廣豐(1416)、威盛(2388)；堅持邁向填息路的有新至陞(3679)、家登(3680)、傳奇(4994)；而走向貼息的則有美食-KY(2723)、群光(2385)、汎德永業(2247)。

分析師表示，聯準會6月維持利率在5%~5.25%，但點陣圖顯示今年利率至少會上升至5.5%～5.75%，留意對資金動能的影響。美國國務卿布林肯敲定6/18前往中國進行會談，市場期待美中關係改善。

台股經過連日大漲今日陷入整理，但在5日線不跌破之下，仍將維持偏多格局，但目前加權指數短線上檔無壓，回檔若不破萬七，多頭趨勢不變。看好產業則維持趨勢題材族群，如AI及高速運算概念(散熱、PCB及SPS)、電子下游組裝、記憶體、汽車零組件及電動車相關，暑假商機的觀光旅遊、航空及娛樂。

下周台指期6月結算，經濟數據部分，將公佈台灣外銷接單，預期全球央行激進升息抑制經濟，客戶庫存調整，對於景氣仍有所壓抑。

（時報資訊 王逸芯）

台股收跌46點週線仍連5紅 成交值4,496億元15個月新高

台股今天漲多暫歇，電子類股回檔，部分航運及AI概念股撐盤，加權指數盤中一度下挫逾80點，隨台積電拉尾盤、跌幅收斂，指數終場下跌46.07點，收17288.91點；週線上漲402.51點，週線連5紅。

富時指數相關成分股今天盤後生效，推升台股今天成交金額達新台幣4496.08億元，今年第2度突破4000億元，並寫下自2022年3月上旬來、近15個月新高。電子及金融股同步走低，終場分別下跌0.34%、0.73%；傳產族群的航運、鋼鐵走揚，上漲0.58%、0.41%。代表中小型股的櫃買指數跌0.16%。

電子權值股台積電今天熄火走弱，盤中跌幅逾1%，終場下跌0.34%，收589元，守住5日線；大立光下挫2.23%，收2195元；鴻海跌0.45%，以111元作收。

航運貨櫃股長榮漲2.47%，收166元；陽明漲1.09%，收64.8元；萬海漲1.46%，收在62.6元。

人工智慧（AI）概念股表現撐盤，世芯-KY以1840元作收，上漲2.22%；智原收在193元，漲幅1.58%。

富邦投顧指出，台股加權指數再往上，將面臨去年頭部套牢壓力區，大盤可能逐步震盪墊升。

（中央社）