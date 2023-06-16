6/16上市、櫃企業營運快報

今（6/16）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.彰銀(2801)今（16）日召開股東常會，通過2022年財報及盈餘分派案，決議配息0.55元、配股0.25元，合計派利0.8元，並完成董事全面改選，會後旋即召開董事會及常務董事會，選任現任董事長凌忠嫄續任、繼續帶領彰銀。

2.宏達電(2498)今日股東會，針對日前蘋果推出Vision Pro，宣告正式加入MR(混合實境)領域，王雪紅表示，非常高興蘋果可以加入整個MR生態系統，代表蘋果事實上精準看到MR的爆發力無限廣大，另一方面，她也談到，近7~8年一直專注在MR，有時候也覺得對不起股東，每年都沒有賺錢，還好蘋果推出新品，代表大家要有信心。

3.康那香(9919)原任董事長戴榮吉已高齡90，昨(15)日股東會後正式交棒，由姪子戴華銘接任董事長，戴榮吉則以法人代表進入董事名單中。

康那香今年度持續拓展衛材產品市場外，也積極研發超細纖維不織布開發運用，應用範圍將擴及機能材料、擦拭材料及醫用材料市場為主，希望能為公司增加新的營運動能。

4.近年來基本工資連續調漲，缺工問題也居高不下，面對日益變動的勞動力市場和經濟環境，數位化管理成為企業必須採取的策略之一。鼎恒(6738)致力普及資訊科技在人力資源管理領域的應用，現已協助超過1,300家企業導入數位人資方案，吸引《財富》500強企業、緯創集團、遠雄集團、桂盟集團、歐美體系外商、日本體系外商等知名企業指定選用。

鼎恒憑藉多租戶雲端架構技術及國際級高階資安標準為雙引擎，帶動高效率的人資解決方案，幫助企業提升作業效率達80％，無論3人新創團隊或上萬人跨國集團，均得以逐步完善人才發展策略，最終達到永續發展目標。

5.遠東銀(2845)今（16）日召開股東常會，通過2022年財報及盈餘分派案，決議配發每股盈餘0.4089元，現金殖利率約3.49％。會中並完成1席獨董補選，由張家祝當選。展望2023年，遠東銀續拚穩健成長，目標全年總資產與存、放款均成長逾6％。

6.嘉澤(3533)股東會通過每股配息26元。今年上半年伺服器產業面臨庫存調整，PC產業復甦力道不如預期，今年第1季稅後盈餘為11.81億元，年減14.63%，每股盈餘為10.96元，累計前5月合併營收95.03億元，年減10.19%。

7.ETF商品持續吸引投資人投入，總規模突破3兆元大關，兆豐龍頭等權重ETF（00921）迎來首次配息，為6月最後一檔除息的台股ETF，投資人關注配息結果。

兆豐投信16日發布兆豐龍頭等權重ETF第二階段收益分配公告，每單位配息金額0.37元；兆豐龍頭等權重ETF（00921）的最後交易日為6月20日（星期二），除息交易日為6月21日（星期三），收益分配發放日訂為7月18日（星期二）。

8.房市冷風吹，再祭出信用管制手段，將打亂換屋族陣腳。台灣房屋集團根據財團法人金融聯徵中心最新資料統計，高雄今年Q1包括新增房貸樣本數、授信額度、平均鑑估值、購屋面積以及核貸成數全部縮水。

其中新增房貸樣本數為5,445件，相比去年同期6,476件，減少了約一千筆，為近3年單季表現次低點，而核貸成數也下修0.14個百分點，達79.67%。Q1唯一上揚的只有貸款利率，平均貸款利率來到2.07%，比去年同期攀升了0.58個百分比。

9.宏遠證券主辦碩天(3617)發行國內第二次無擔保轉換公司債(36172)，採競價拍賣方式辦理承銷，公開承銷價格為107.64元，合計募得總金額為12.92億元，於今（16日）掛牌。

碩天科技國內第二次無擔保轉換公司債募資案，日前已獲得投資人積極參與競拍並已全數競拍完成。本次競價拍賣總計合格投標單數量23,369張，高於可轉債總承銷數量10,200張，超額認購達2.29倍。

10.台新金(2887)今召開股東會，通過現金股利0.51元、股票股利0.42，共計0.93元股利政策。小股東關心未來與新光金合作的可能，台新金董事長吳東亮表示，目前新光金與台新金沒有任何合作的案子，會在尊重股東權益、遵守金管會金金分離、產金分離規定下，將來有機會、有興趣的案子，將會採開放的態度。

11.力成（6239）宣布，日前收到美光通知，美光將購買力成半導體（西安）公司資產權利。

力成西安廠設立於2014年，其目的在於提供美光科技供應全球電腦使用WBGA封裝技術的動態記憶體（DRAM）。

12.我國近年來健身及養生觀念盛行，「輕食料理」店家隨之興起，以「水煮」、「清蒸」及「舒肥」等烹調方式，並訴求健身、健康等，吸引消費者目光，倘製程中未注意生熟食用具區隔易造成交叉污染，未注意食材溫度管控易造成食物變質腐敗，食品藥物管理署16日表示，將啟動「112年輕食料理餐飲業稽查專案」，會同地方政府衛生局查核轄內輕食料理餐飲業。

13.大立光(3008)旗下子公司大立雲康科技睡眠檢測產品—度眠於今日(16日)獲得睡眠醫醫學學會認證國內首家認證，大立光董事長林恩平表示，目前度眠已開始與榮總/台大等醫療中心合作，希望未來產品能變成每個家庭必備，至於何時對大立光有貢獻？林恩平說，現在是剛起步，希望愈快愈好。

14.大同（2371）16日召開股東會，對於董事長王光祥表示，大同集團將進軍東協市場新能源商機，同時持續推動資產活化，彌補虧損，力拼明年能配發股利。

15.合庫金(5880)董事長雷仲達最後一次主持股東會，會中順利通過每股配發1元股利分配案。即使目前國內經濟數據不甚理想，但他對於今年下半年台灣經濟景氣，尤其第四季是相對樂觀。

16.江興鍛壓去年EPS為2.14元，16日股東會通過每股配發現金股利1.3元，會中補選1席董事，由副總經理江立夫出任。江興鍛董事長江木山股東會致詞表示，今年經營仍會面臨很大挑戰，江興鍛今年營運目標（內部訂出今年營收及獲利成長）會全力以赴。

17.伊雲谷(6689)與台灣科技大學簽訂產學合作計畫，攜手培育台灣雲端資安人才。伊雲谷提供產業技術量能，結合台科大資安人才培育計畫，成立產學合作平台，雙方共建國際雲端資訊安全人才庫。

18.富邦Costco聯名卡人氣紅不讓，上市百日就創下破百萬卡的好成績，為感謝卡友熱情支持，台北富邦銀行特別邀請富邦Costco聯名卡近期核發的百萬幸運兒卡友到總行見證百萬卡友慶祝活動，同時更宣布為富邦Costco聯名卡規劃一系列旅遊優惠活動，無論是訂機票、買行程或海外實體消費，均享有5％高回饋，陪伴卡友出國暢玩一「夏」!

19.佳格(1227)今(16)日召開股東常會，承認2022年財務表冊，通過配息1.29元。面對小股東質疑，為何股價不給力？董事長曹德風指出，去年獲利大減是因為俄烏戰事，需要去別處尋求原物料，就算戰爭今天停止，預期也需要1.5年的時間來恢復，其實公司經營理念是越來越好的。