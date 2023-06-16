華航再噴量 中興電創高 重電反攻 19檔歡呼

台股今天（16）日收盤報17,288.91點，下跌46.07點，跌幅0.27％，成交量4,496.08億元。

前幾天擔綱盤面重點的電子權值股今天拉回休息，台積電下跌0.34％，收在589元，聯發科下挫1.9％，收在751元，鴻海跌幅0.45％，收在111元。

重電能源概念股重回目光，中興電亮燈漲停，包括華城、士電、大同、樂事綠能、東元、亞力等一齊上揚。

記憶體族群受到美光加碼投資大陸帶來刺激，十銓攻上漲停，南亞科、威剛、品安、晶豪科也跟著收紅。

航空雙雄依舊是盤面焦點，不過上演兩樣情，華航上漲1.28％，收在27.6元，成交量連續兩天超過50萬張，長榮航則是跌2.78％，收在40.2元，勉強保住4字頭。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計隴華、華經、營邦、久威共19檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，玻璃陶瓷類股及電器電纜類股表現亮眼，分別漲7.15％及1.84％，汽車類股表現疲軟，下挫1.1％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有12檔9％以上漲幅，其11檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為隴華（2424）、華經（2468）、十銓（4967）、銘旺科（2429）、金寶（2312）、夏都（2722）、恩德（1528）、中興電（1513）、國際中橡（2104）、江申（1525）。

今日上市有10檔股票5％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為汎德永業（2247）、所羅門（2359）、晟銘電（3013）、漢唐（2404）、佳和（1449）、友訊（2332）、全台（3038）、光寶科（2301）、和椿（6215）、台南-KY（5906），今日無跌停。

上市成交量前10名個股依序為華航（2610）、長榮航（2618）、緯創（3231）、大同（2371）、華新（1605）、英業達（2356）、新光金（2888）、神達（3706）、大亞（1609）、群創（3481）。

上櫃有12檔8％以上漲幅，其中8檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為鏵友益（6877）、營邦（3693）、久威（6114）、驊宏資（6148）、大詠城（4538）、揚秦（2755）、商丞（8277）、振發（5426）、方土昶（6265）、精拓科（4951）。

今日上櫃有12檔股票有4％以上跌幅，其中1檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為牧東（4950）、華研（8446）、達輝-KY（5276）、沛亨（6291）、晟楠（3631）、磐儀（3594）、伍豐（8076）、亞通（6179）、高鋒（4510）、瑞耘（6532）。

上櫃成交量前10名個股依序為威剛（3260）、華星光（4979）、僑威（3078）、富喬（1815）、廣運（6125）、旭品（3325）、協易機（4533）、欣銓（3264）、驊宏資（6148）、振發（5426）。

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