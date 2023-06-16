野村投信周文森:預期Fed只會再升息一次

景氣趨緩，通膨持續回落，目前投資市場普遍預期聯準會未來將暫停升息，事實上，經濟表現強於預期，通膨雖然放緩但較市場預期更為黏著，野村投信投資長周文森（Vincent Bourdarie）表示，聯準會維持利率不變有三個理由，首先，聯準會正在爭取時間以觀察更多經濟數據；其次、聯準會給自己創造未來可以再升息兩次的空間；最後，聯準會將告訴你什麼是最壞的情況，最終利率趨近中性穩定，不致於對市場造成太大衝擊。

目前，聯準會暫停升息，對市場來說這是個好消息，但不排除仍有兩次的升息機會，這代表如果一切都朝著正確的方向發展，根本不需要再升息，除非通膨比現在更高。

野村投信預期聯準會可能只會再升息一次以壓低通膨上升，7月份是較可能的時候；目前金融市場並無系統性風險，加上經濟相對穩定，市場其實很容易消化升息一次的影響。預期聯準會不會太快降息，除非出現系統性風險，比如出現一家大型銀行倒閉，或者出現嚴重經濟的衰退，但目前尚未見到此風險上升。另外，經歷最後一次升息之後，利率將至少保持一到兩季的穩定不變。

周文森指出，未來升息與否，有三項指標可加以留意：1.核心通膨率數據：需要通膨大幅下降，聯準會才會停止升息，截至目前為止，通膨下降的速度不夠快，但降溫方向仍明確；2.就業市場持續惡化：到目前為止，情況並非如此，就業市場持續強勁，但有跡象顯示招募與薪資成長趨緩。3.信用狀況是否持續惡化：目前為止並無惡化跡象，因此聯準會可按兵不動。

對投資市場的影響則是有好有壞。好的方面是，聯準會保留0到2次升息的選項；壞的則是不排除仍有2次升息的可能。對於債券投資者而言，如果經濟放緩幅度比預期大，市場情緒可能會迅速轉變。

追求收益率的投資人會將開始轉向違約風險較低、殖利率較高的債券，投資級債券中相對看好短天期的債券；非投資等級債券在利率觸頂後應有不錯的表現，現在距離利率到頂已不遠，因此看好非投資等級債券。

新興市場經濟體在利率政策上有更多下調的彈性與空間，新興市場債券也具有投資價值。股市方面，因聯準會不至於立刻降息，可能將導致股市較為波動，但整體環境並非原先預期的最差情況，因此可以趁回檔時逢低布局。