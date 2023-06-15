6/16盤前》電巴接單爆巨量 這檔旺到2030

台股今（6/16）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.航空雙雄長榮航（2618）、華航（2610）今年空運業績大好且油價處於跌勢，助獲利再攀升，二檔股票本周上演噴射機行情，華航15日鎖住漲停價，長榮航股價再創新高，航空雙雄聯袂演出，帶旺傳產龍頭股價飛天，包括東台、駐龍、聚陽等。

康和證券投資總監廖繼弘表示，留意資金從電子轉出至傳產股的補漲行情。

2.台股權值股多頭行情毫無停歇跡象，外資研究機構趕緊添加柴火，繼推升最大權值股台積電目標價上「7」字頭後，持續鎖定多元布局有成的台達電，內外資研究機構最新多頭共識突破400元目標價關卡，激勵台達電股價、市值扶搖直上，有望成為台股第四檔市值逾兆元股。

3.雙王「秒填息」達陣！台股大咖除息秀開演，台積電、信驊15日強勢填息，台股多軍信心大振，也為除權息旺季博得好彩頭；在權王、股王坐鎮下，同日除息的紡織股王儒鴻、矽智財（IP）指標股智原等也連動順利完成「一日填息」。

法人指出，台股除權息旺季預計有約500點大盤點數蒸發，但台積電重演「秒填息」對行情將有指標性意義，今年來外資回補力道強勁，市場氛圍轉佳下，個股填息機率大增，今年度填息行情可期。

4.國際半導體產業協會（SEMI）在最新的《12吋晶圓廠至2026年展望報告》中指出，基於高效能運算（HPC）、車用電子的市場強勁，以及對記憶體需求的增加，推動2024至2026年設備資本支出將出現「雙位數」高成長率，未來半導體業將陸續啟動53座營運設施。晶圓代工和記憶體將扮演關鍵角色，廣泛的終端市場和應用對於晶片的需求方興未艾。

5.華爾街股市主要指數周四（6/15）多半收高，僅費城半導體指數拉回整理，顯示股市認為聯邦準備理事會（Fed）的升息行動很快就會結束。

道瓊工業指數勁揚428.73點或1.26%，以34408.06點作收。標準普爾500指數上漲53.25點或1.22%，收4425.84點。科技股那斯達克指數上揚156.34點或1.15%，收13782.82點。

6.半導體測試介面及設備廠旺矽（6223）15日召開股東會，董事長葛長林表示，隨著HPC（高效能運算）對IC端之測試力道加大，功率及環境溫度雙雙提升之下，帶動旺矽營運自第一季谷底復甦，預估今年穩健成長。

旺矽為全球第五大Probe card（探針卡）廠，客戶超過800家，受半導體庫存影響小，在產品組合優化下，毛利也可望維持過往水準。

7.華城（1519）總經理許逸德15日表示，能源轉型、電力需求暢旺，華城目前接單堪稱是近15年來難得的榮景，在手訂單首破百億元，部分訂單能見度長達三年，今年營收、獲利均要挑戰歷史新高。

8.緯創（3231）董事長林憲銘15日於股東會時重申對AI趨勢的看法指出，AI是技術挑戰也帶來營運挑戰，對於AI產業的發展他樂觀以對，不過企業導入AI應用勢在必行，緯創也早於五、六年前即著手進行。

對於近期因AI熱潮帶動緯創本益比回升，林憲銘則指出，台灣的ICT（資通訊）產業過去一直被低估、本益比都太低，但在疫情期間這幾年ICT業者大家都沒賠錢，在全球ICT產業及下游製造市場的年營收總合6,000億美元中，台灣就占高達七成，他認為「台ICT業者的本益比應在10到20倍才是合理區間」。

9.PC低迷市況似有轉圜，微星（2377）董事長徐祥15日於股東會後，對第三季及下半年營運釋出將「溫和成長」的樂觀看法外，亦看好生成式AI帶動新應用，對於微星長期聚焦的電競／創作者PC市場將有正面助益，並可望於下一波的AI PC產品就貢獻挹注。

10.2023年步入人工智慧起飛的年代，和碩董事長童子賢分析和碩的機會與挑戰，他強調，機會是車載、AI、通訊、低軌衛星，挑戰是跨國法令、風俗民情及人才，台灣電子產業與新興崛起的應用，有很好的連結，他預期未來的商機無窮。

11.富強鑫（6603）受惠於汽車零件、運動產業、家用精品等產業訂單不錯，15日公司預告下半年需求可望優於上半年；由於客戶拉貨力道及裝機施作工程進度順利，預估第二季營運可望勝過第一季。

12.馬口鐵廠統一實業（9907）15日股東會，董事長羅智先指出，今年馬口鐵仍持續面對下游廠消化庫存壓力，但PET飲料包材則隨著疫後大陸消費復甦處於供不應求狀況，將推動無錫廠擴廠計畫，預計斥資9.9億元購置生產設備、土地及倉庫，擴廠後產能有望翻倍增。

13.裕隆集團小金雞江申（1525）15日舉行股東會，董事長陳昭文表示，將把握政府推動電動巴士政策的成長契機，樂觀今年公司營運動能。

總經理曾烱誌說明，除了電動巴士及觀光巴士訂單爆量，近日再接獲銷往東南亞的巴士新單，產能滿到年底，除了今年本業將季季攀高，在海內外訂單皆增挹注下，2030年前業績可望一路成長。（閱讀全文）

14.台勝科（3532）去年EPS高達12.43元，該公司15日舉行股東會，會中通過財報及營業報告書，以及盈餘分配案，每股配發現金股利7.3元。台勝科董事長林健男指出，在5G、生成式AI、電動車與數據中心等帶動下，半導體市場將重新恢復成長步調，公司將持續推動12吋二廠擴建，迎接下一波的市場榮景。

15.美時（1795）15日股東會釋出利多，宣布血癌用藥Pomalidomide已取得加拿大藥證，將啟動在非專利限制國家接續上市的引擎，未來將複製在腫瘤用藥的成功經驗，持續進行產品布局。

16.網路交換器大廠智邦科技（2345）15日舉行股東會，通過每股配發7.5元現金股利案。

智邦科技董事長林明蓉表示，人工智能的應用程序正在以愈來愈快的速度激增，公司研發並推出相關AI產品，營運將隨資訊應用及網路基礎建設需求增加而持續成長。

17.華通（2313）15日舉行股東常會，董事長江培琨看好華通在HDI（高密度互聯板）製程的強項，不僅名列全球HDI供應商前茅，且主要生產中高階產品，有信心坐穩HDI前段班；雖上半年較去年同期衰退，但隨第三季傳統旺季來臨，江培琨認為下半年營運可望漸入佳境。

18.台系電源大廠訂單持續加碼，美系EMS廠今年正式加入拉貨陣容，推升維熹（3501）車用占比大躍進，由去年首季的4％～5％大幅成長至今年首季的9％～10％，除占比明顯攀升外，營收貢獻的年增率也直上8成，與全年車用占比朝10％靠近的既定目標，可謂是愈來愈靠近。

19.康舒（6282）現金增資案每股發行價格15日正式拍板，訂在38.8元，康舒指出，現增訂價係以定價基準日前一日收盤價為參考價，扣除現金股利0.19717084元後敲定，換算現增價格之折價率為82.91％，惟因康舒近期股價強勢表態，15日收盤價已登高至48.45元，中間的價差已拉大至9.65元，幾近2成。

20.王品集團昨（15）日召開股東會，董事長陳正輝表示，王品今年達成三大里程碑：1.集團全台門店數達到310家創集團高峰，2.「王品瘋美食APP」會員突破324萬人，以台灣就業人口1,150萬人估計已占28％。3.子公司「萬鮮」跨足零售市場，2022年創下6億佳績，今年預計要成長30％，目標突破10億元。陳正輝向股東信心喊話表示，王品今年營收、獲利與門店數可望再創歷史新高。

21.光學大廠玉晶光（3406）15日舉行股東會，通過每股配發現金股利12元。玉晶光對下半年出貨有信心，董事長陳天慶強調，下半年是傳統旺季，全年營收、毛利率都應該會比2022年更好。

22.特力集團總裁何湯雄15日指出，中美貿易戰持續，經濟情勢仍緊張，但相較去年谷底已過，今年一定比去年好，至少歐美客戶庫存去化到年底，近期更有歐美急單，估明年有機會恢復正常。

23.解封出國潮爆棚機不可失，華航董座謝世謙曾說，該賺的錢不會少賺，果然在時機成熟時，15日召開臨時董事會，通過租用兩架A350-900案緊急搶市！第一架租機預定今年第四季交機、明年首季加入營運，租機牌價約台幣30億元、租期12年，與現有14架A350-900、10架777-300ER機隊，共同擔綱北美與歐洲航網主力，全力搶賺高票價，搶奪長程線市占。

24.市場研究機構Omdia資深研究總監謝勤益表示，6月電視面板價格上漲3～5％，IT面板也會跟進漲價。展望下半年，預期第三季面板價格緩漲、第四季持平，面板廠有機會在第四季轉虧為盈。面板最差的時點過去了，但是最好的時間還沒有來，預期在2024年需求回升，電視面板可能會缺貨。

25.綠界科技（6763）15日召開股東會，揭露2023年下半年營運展望，除積極籌設殺手級應用程式「綠界Pay」APP，亦將推廣歐付寶TWQR，藉由兩大策略主軸，擴大支付市占。

26.康普旗下天弘化學投資超過10億元，在新竹工業區購置3,800坪土地，擴建新廠及擴增電池正極材料硫酸鈷產品線，15日落成，天弘新竹廠硫酸鈷年產能預計到今年第三季將達2萬噸。

為擴大營運規模與公司知名度，天弘目前已規畫股票IPO，以2025年上市櫃為目標，作為天弘50周年慶的賀禮。

27.債券ETF基金買氣持續爆棚。5月底申請第五度追加募集200億元的元大美債20年ETF基金，不到十天又告售罄，目前已暫停初級市場申購，元大投信將再度申請追加。隨升息進入尾聲，美債交易持續熱絡，預期國內債券ETF基金追募熱潮將一波接一波，寫下歷來債市投資最熱的新頁。

28.再創最強5月。國人信用卡5月刷卡金額首度突破3,500億元，創歷史新高，不但較去年同期成長逾35％，也是第一個刷破3,000億元的5月。銀行業者分析，主要是端午長假及暑假出國旅遊已開始規劃，加上解封後第一個母親節，消費大增，刷卡金額爆增，預期6月還有繳稅效應，上半年刷卡量可望近2兆元，續創新高。

29.知名成衣大廠儒鴻15日召開股東會，會中通過每股配發17元現金股利。董事長洪鎮海指出，受惠產品ASP維持水準，且匯率有利及對客戶調價成功，上半年毛利優於去年同期；而在新客戶帶動下，第三季應可逐漸恢復2021年80％水準，明年上半年景氣應可明確恢復成長。

30.晶華酒店集團董事長潘思亮昨（15）日在股東會上表示，疫後台灣觀光景氣復甦，「今、明兩年都不錯」，晶華現今表現已超越疫前2019年，今年集團營運更可望挑戰新高！不過，面臨缺人缺工問題，他直言「手上訂單滿滿，卻沒辦法做生意」，潘思亮因此呼籲政府比照日本，提供在台外籍生居留權，提供就業市場「即戰力」，且一旦外籍生畢業離台，「要他們再回來就難了」。

31.儘管歐洲多國已禁止其電信網路使用華為產品，但華為仍參與歐盟數個敏感專案，涉及AI、6G、雲端運算等領域。外媒報導，歐盟旗艦研究和創新計畫「展望歐洲」（Horizon Europe）11項專案，華為每項最多獲得14％資金，共取得389萬歐元。

32.摩根士丹利預測，亞洲的通膨已觸頂，大致未受升息衝擊，預期今年底前，亞洲的經濟成長率可望大幅超越歐美。

33.端午四天連假即將到來，桃機公司15日指出，預估每日旅運量平均可達13萬人次，已回復到疫情前、2019年的水準。另根據台鐵預估，全線每日平均運量達逾65萬人次，恢復疫情前的9成，預計明年春節全面恢復疫情前搭車盛況。

34.受惠於汽車銷售強勁，日本5月出口意外年增0.6％，連續第27個月成長，但增幅放緩至2021年2月以來最低，與服務業繁榮情況有段落差，顯示通膨與利率高漲打擊全球需求，令這個全球第三大經濟體復甦不均。

35.台灣ETF發展20年，今年爆大量。證期局副局長張子敏15日指出，至今年5月底，台灣已有221檔ETF、規模達新台幣2.89兆元，金管會將從三方面繼續推動，即商品多元化、投資人權益保障、資訊透明度，並持續與證券周邊單位及投信業者合作，因應國際金融市場各式各樣的未知挑戰。

36.華碩大幅組織調整引發外界高度關注，市場傳言滿天飛，兩位共同執行長胡書賓及許先越於15日晚間首度對外說明，華碩選擇在整體營運轉正發展之際，此時進行改組原因與目的，同時針對新整併後的消費及商用兩大PC事業部，也訂出中短期目標。

37.勞動部上月與交通部共同公布旅宿業擴大徵才方案後，已著手討論餐飲業擴大徵才案。據了解，勞動部與經濟部日前敲定「餐飲業疫後改善缺工擴大徵才方案」細節，餐飲業雇主只要開出32K以上薪資招募內外場、廚工人員，勞動部將每月補貼6,000元，補貼期間為12個月，預計下一波將評估航空業地勤的缺工狀況。

38.人工智慧（AI）熱潮帶動雲端產品需求升高，令商用軟體大廠甲骨文（Oracle）上季業績表現亮眼、股價狂飆，今年迄今漲幅超過50％，可望成為1999年網路泡沫以來表現最好一年，顯示該公司進軍雲端市場的努力開始顯現成果。

39.美國財政部14日提出章程，規劃大企業購買潔淨能源方面的稅額扣抵（tax credit）的方法，來啟動去年通過「通膨降低法」（IRA）的核心，即以稅額扣抵等方式鼓勵企業投資潔淨能源。

IRA目標是吸引新資金去投資包括風力、太陽能、氫和電動車電池等潔淨能源。拜登與許多專家認為稅額扣抵能讓潔淨能源項目吸引更多投資人，是美國達成減碳目標的關鍵。

40.中美雙邊於14日正式宣布，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將於美東時間16日啟程，並於18日展開為期兩天的中國行。美國負責東亞暨亞太事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）表示，美方不指望布林肯此行能有突破進展，但求雙邊溝通管道暢通，降低風險。

41.台股多頭氣盛，15日站上17,300點整數關卡，續創波段新高，由AI人工智慧及解封兩大題材為盤面主旋律，包括台積電（2330）、航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）、緯創（3231）等，皆成為零股族追捧目標。

本土大型投顧法人分析，美聯準會（Fed）如預期6月暫停升息，激勵台股持續上攻，預料短線在缺口尚未封閉之前，指數有望沿續多方格局。

42.機電大廠大同（2371）受惠綠能儲能族群比價效應「大雞晚啼」，加上16日將召開股東會利多預期，15日股價亮燈漲停收45.8元，收盤高掛近7萬張買單，一舉越過2018年間經營權之爭時42元的高點，市值時隔22年重返千億大關。

43.據統計，近千檔上市個股中，共有彰銀、台積電、兆豐金、聯電、玉山金、台新金、大同、南亞科、神達、正新等獲外資連五日買超以上，期間加碼達萬張規模。

44.金屬鑄造廠勤美（1532）董事長林廷芳15日表示，隨著金屬成型事業接單量能逐步回穩，及建設事業進入交屋旺季挹注下，樂觀勤美下半年營運將優於上半年。勤美15日召開股東會通過配息1.2元並全面改選董事，林廷芳順利續任董事長。

45.台股多頭持續攻高，法人看好標的功不可沒，尤其以新納入研究範圍者最亮眼。凱基投顧初評勤誠（8210）「買進」，盛讚是人工智慧（AI）伺服器趨勢之隱藏瑰寶，推測合理股價150元；元富投顧日前點名喊買士電（1503）為「低調實在的重電之王」，雙雙激勵股價漲勢。

B.利空因子：

1.中央銀行15日舉行第二季理監事會，意外祭出第五波房市選擇性信用管制，新增規範自然人特定地區（六都加上新竹縣市）第二戶貸款上限為7成，自16日起實施。

此次是央行暌違五季、長達一年半後，再次出手房市管制，令市場頗感意外。銀行業解讀，投資客、換屋族首當其衝，顯見央行打炒房決心，「沒有最嚴、只有更嚴」。

2.新光金控經營權之爭已落幕，新董事會並推選新任董事長、即過去台新金指派到彰銀的董事陳淮舟，市場解讀是將加速台新金與新光金合併，金管會主委黃天牧15日首度表示，新光金當務之急是增資新光人壽，「不認為現階段是談論合併的適當時機」。

黃天牧強調，合併雖然是各金控董事會及主要股東的決定，但金融監理重視金控子公司財、業務健全，不希望有子公司不夠健全情況下，影響到另一家金控。（中性看待）

3.美國聯準會（Fed）台北時間15日凌晨一如預期宣布暫停升息，但主席鮑爾會後發言澆熄市場對今年內降息的期待，他暗示降息至少要等「幾年後」。而Fed最新利率點狀圖意外偏鷹，顯示年底前可能再升息2碼。

聯邦公開市場委員會（FOMC）決議讓基準利率停留在5％～5.25％，是自去年1月來首次停止升息動作。鮑爾在會後記者會特別提到，他不願將此次暫停升息的決策，用「跳過」（skip）的字眼形容。

4.聯準會（Fed）如市場預期暫停升息，我中央銀行第二季理監事會也跟進按兵不動、停止升息，利率終止「連五升」，重貼現率維持在1.875％。央行總裁楊金龍表示，我國貨幣政策基調仍維持緊縮，後續依據資料（data dependent）進行決策，不排除仍有升息可能。

5.中央銀行祭出第五波不動產信用管制，房地產專家狂轟，建商更強力反彈，直批央行不知民間疾苦，這項打房令，打到的是自住客，恐將影響已簽約購買、尚未交屋的第二戶換屋族，包括預售屋、中古屋，衍生履約糾紛，若購屋者在交屋前無法拿出1成自備款，恐被迫掀起一波換約潮。

6.今年GDP成長率無法保2。中央銀行15日下修今年經濟成長率預估，從3月預測的2.21％，下修到1.72％，減少0.49個百分點。央行總裁楊金龍說明，國際經濟前景面臨諸多不確定性，且國內產出缺口轉呈負值，國內經濟成長放緩大於先前預測，因此下修經濟成長率預估。

7.國泰與遠東兩集團因SOGO聯名卡纏鬥20年，爭議再次浮上檯面。在取得仲裁後，2月SOGO「單方面」通知國泰世華銀將在8月15日終止合約，國泰世華銀已向法院提出救濟。國泰世華銀強調，當初聯名卡合約沒有期限，要終止應「雙方合意」，若SOGO違反合約與其他銀行談發行聯名卡，不排除再提告。

8.風電廠商深知，不能以台灣市場為滿足，要向外拓展亞太及全球市場，但價格不具競爭力是最大罩門。為此，風電產業欠缺政府補助及獎勵扶助的臨門一腳，業界呼籲必須優化投資環境，否則國產化政策恐功虧一簣！

9.歐洲央行（ECB）15日公布利率決議，一如市場預期宣布升息1碼，將基準利率調升至22年最高水準。歐洲央行連續八度升息，並暗示將繼續緊縮貨幣，向外界展示打擊通膨的決心。

10.日圓15日（周四）貶破141日圓兌1美元，創去年11月以來的七個月新低，引發日本官員口頭干預，重申必要時會出手的立場。由於聯準會（Fed）明示未來繼續升息，支撐美元走強，加上日銀堅持超鴿立場，皆令日圓承壓。

另據最新調查，逾半經濟學家預料，日圓兌美元貶至145日圓關卡，日本官方才會採取干預行動阻貶。（中性看待）

11.人工智慧（AI）產業急速發展，歐盟為預防AI發展失控迅速著手立法。歐洲議會在14日通過《AI法案》草案，有望成為西方國家針對AI產業提出的第一套完整法規架構。（中性看待）

12.AI市場快速起飛雖讓許多企業嗅到新商機，但也有不少人擔心AI發展失控。本周登場的耶魯執行長高峰會進行了一項線上調查，結果發現，42％的企業執行長擔心AI可能在5至10年內，毀滅人類。

13.大陸國家統計局15日公布5月主要經濟數據。其中消費與投資低於市場預期，工業增加值雖符合預期，但增速較上月下滑2.1個百分點。分析指出，基數效應逐漸消退後，5月的經濟數據更反映出內需疲軟，經濟修復內生動力不足的問題，仍須政策加碼支持。

14.配合平均地權條例2.0將於7月1日上路，內政部15日公布預售屋及新建成屋買賣契約讓與或轉售審核辦法，7月起預售屋除轉售配偶、子女和手足等親人外，原則上禁止換約，但有六種情況可除外，且不溯及既往。

內政部指出，依相關辦法，預售屋換約轉售除配偶、子女、手足等親人不在限制範圍，也有例外條款，列出六大可轉售情形，讓突然出現財務困難、意外者，可在經核准之後轉手，以免傷及無辜。

15.房市受到買方觀望、買氣放緩衝擊，加上329檔期推案潮釋出，《住展雜誌》15日最新統計指出，第一季北台灣都會區待售預售新案高達1,123個，不僅連續三季超過1,000個，更創下近六季最大量。展望下半年，若賣壓持續加重，房價恐將面臨壓力。

16.面板驅動IC廠天鈺（4961）15日晚間公告，鴻揚創業投資辭任天鈺兩席董事職務，意味著鴻海（2317）集團全面退出天鈺董事會。

鴻海自2012年，由旗下創投公司共同出資約6億元參與天鈺私募。2022年初開始積極調節手上天鈺持股、實現投資利益。

延伸閱讀

多樣新產品挹注成長 這檔有戲

AI、解封題材發燒 華航等10檔零股族追捧

伺服器電源 這檔全球市占過半

外資回補 彰銀、台積電等10檔上市股搶鏡

央行祭第5波房市管制 2族群首當其衝