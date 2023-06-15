看好AI伺服器趨勢 凱基初評勤誠喊上150元

台股多頭持續攻高，法人看好標的功不可沒，尤其以新納入研究範圍者最亮眼。其中，凱基投顧初評勤誠（8210）「買進」，盛讚是人工智慧（AI）伺服器趨勢之隱藏瑰寶，推測合理股價150元。

勤誠為伺服器機箱領導廠商，提供L3～L6產品與全方位解決方案，2022年地區別營收比重為美國42％、大陸30％、歐洲6％、其他地區22％。凱基投顧認為，AI伺服器與新雲端服務供應商（CSP）專案將帶動下半年至2024年營收成長與利潤率擴大。

因三個CSP專案開始量產，且英特爾Eagle Stream與超微（AMD）Genoa新平台產品開始出貨，法人預期，勤誠下半年營收將較上半年成長，新CPU平台將刺激下半年至2024年換機需求，並帶動2024年全球伺服器出貨量恢復年增。隨機箱設計趨於複雜，以因應新伺服器CPU熱設計功率（TDP）提高，機箱單位售價將較前代提升20％～30％，有利2024年一般伺服器營收轉為年增8％。

勤誠3月起開始出貨AI伺服器（7U）專案給美系主要客戶，並於下半年開始量產。凱基投顧指出，勤誠經營管理階層觀察到AI伺服器專案需求增加，上半年有數個專案進入新產品導入（NPI），預計下半年至2024年貢獻營收。因AI產品單位售價較高，預估其AI伺服器營收比重將自2022年的5％～10％，擴張至2023年的17％，此外，2024年至少有三、四個美系與陸系客戶新AI專案開始量產，將進一步推升勤誠AI營收比重升至2024、2025年的23％與27％。

法人估計，勤誠2023年每股稅後純益（EPS）7.47元，2024年將大增4成以上，每股賺超過一個股本、EPS達10.69元。

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