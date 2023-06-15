6月15日一分鐘強弱勢股
6月15日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅(%)
|
強勢原因
|
駐龍（4572）
|
10
|
客運復甦帶動航太產業營運回升，漢翔高教機交機挹注營運
|
東台（4526）
|
10
|
在手訂單50億元、工具機景氣估Q4復甦，股價創2個月高
|
精聯（3652）
|
9.99
|
大型專案出貨助攻，5月營收3.12億元，改寫單月歷史新高
|
精拓科（4951）
|
9.99
|
Q2營收將力拚季增，外資連三日買超329張，股價帶量突破前高
|
大同（2371）
|
9.96
|
天氣轉熱、重電概念股再獲市場資金青睞，外資連九買2.64萬張
|
聚陽（1477）
|
9.96
|
月季線正式黃金交叉、法人回補1,964張，股價帶量創17個月高
|
驊宏資（6148）
|
9.91
|
金融機構專案交貨帶動，5月營收2.08億元，飆上4年新高
|
華經（2468）
|
9.91
|
CMP專案挹注，5月營收達4.34億元元，改寫單月新高
|
光寶科（2301）
|
9.9
|
AI伺服器需求Q3、Q4可望顯現，股價亮燈漲停改寫逾25年新高
|
華航（2610）
|
9.88
|
客運需求升、燃油價格降，三大法人連兩日聯手大買15.25萬張
製表：鄭郁平
6月15日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅(%)
|
弱勢原因
|
華研（8446）
|
9.87
|
早盤衝上158元創近五年高後賣壓湧現，終場帶量下殺跌停
|
牧東（4950）
|
7.33
|
因公司內控重大缺失遭櫃買重罰50萬元，股價創逾兩個月低
|
威強電（3022）
|
5.2
|
早盤飆上103.5元歷史高後，隔日沖賣壓隨即湧現，股價開高走低
|
寬宏藝術（6596）
|
5.03
|
外資反手調節，股價開高後追價力道不足，失守5日均線
|
北極星藥業-KY（6550）
|
4.69
|
5月營收表現疲弱、外資連三日賣超1,159張，股價下探逾7個月低
|
訊聯（1784）
|
4.67
|
法人連兩賣278張，受上檔月線蓋頭反壓，回測季線暫有守
|
巨有科技（8227）
|
4.35
|
早盤開高挑戰4月初前高，獲利了結賣壓湧現，惟下檔月線有守
|
凌群（2453）
|
4.17
|
盤中一度漲停惟未能鎖住，午盤後賣壓出籠，爆量留長上影線
|
立德（3058）
|
3.75
|
外資反手賣超1,229張，股價創下近16年新高後漲多回檔
|
先進光（3362）
|
3.32
|
外資連二日賣超764張，股價量縮回測月、季線有撐
製表：鄭郁平
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!