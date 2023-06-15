6月15日一分鐘強弱勢股

6月15日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

駐龍（4572）

10

客運復甦帶動航太產業營運回升，漢翔高教機交機挹注營運

東台（4526）

10

在手訂單50億元、工具機景氣估Q4復甦，股價創2個月高

精聯（3652）

9.99

大型專案出貨助攻，5月營收3.12億元，改寫單月歷史新高

精拓科（4951）

9.99

Q2營收將力拚季增，外資連三日買超329張，股價帶量突破前高

大同（2371）

9.96

天氣轉熱、重電概念股再獲市場資金青睞，外資連九買2.64萬張

聚陽（1477）

9.96

月季線正式黃金交叉、法人回補1,964張，股價帶量創17個月高

驊宏資（6148）

9.91

金融機構專案交貨帶動，5月營收2.08億元，飆上4年新高

華經（2468）

9.91

CMP專案挹注，5月營收達4.34億元元，改寫單月新高

光寶科（2301）

9.9

AI伺服器需求Q3、Q4可望顯現，股價亮燈漲停改寫逾25年新高

華航（2610）

9.88

客運需求升、燃油價格降，三大法人連兩日聯手大買15.25萬張

表：鄭郁平

6月15日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

華研（8446）

9.87

早盤衝上158元創近五年高後賣壓湧現，終場帶量下殺跌停

牧東（4950）

7.33

因公司內控重大缺失遭櫃買重罰50萬元，股價創逾兩個月低

威強電（3022）

5.2

早盤飆上103.5元歷史高後，隔日沖賣壓隨即湧現，股價開高走低

寬宏藝術（6596）

5.03

外資反手調節，股價開高後追價力道不足，失守5日均線

北極星藥業-KY（6550）

4.69

5月營收表現疲弱、外資連三日賣超1,159張，股價下探逾7個月低

訊聯（1784）

4.67

法人連兩賣278張，受上檔月線蓋頭反壓，回測季線暫有守

巨有科技（8227）

4.35

早盤開高挑戰4月初前高，獲利了結賣壓湧現，惟下檔月線有守

凌群（2453）

4.17

盤中一度漲停惟未能鎖住，午盤後賣壓出籠，爆量留長上影線

立德（3058）

3.75

外資反手賣超1,229張，股價創下近16年新高後漲多回檔

先進光（3362）

3.32

外資連二日賣超764張，股價量縮回測月、季線有撐

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平