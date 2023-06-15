6月15日一分鐘強弱勢股

早盤衝上158元創近五年高後賣壓湧現，終場帶量下殺跌停

早盤飆上103.5元歷史高後，隔日沖賣壓隨即湧現，股價開高走低

法人連兩賣278張，受上檔月線蓋頭反壓，回測季線暫有守

巨有科技（8227）

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