台股除息行情熱 法人加碼低估價值股

AI指標股緯穎14日進行50元除息，當天即強勢完全填息，掀起台股除息行情熱。而輝達、台積電ADR、蘋果、特斯拉聯袂大漲，助台股飛越萬七，延續多頭氣勢。時序進入除權息旺季，相關含息待除的指標股動見觀瞻，其中過去填息速度快、基期相對不高，且三大法人加碼的標的，值得特別留意。

台股大盤指數在AI狂潮不歇台積電強漲下，輕鬆飛越萬七，類股輪動的健康結構是多頭攻堅的利器，接下來的重頭戲應擺在除息行情上，本週權值股台積電(2330)與高殖利率股族群相繼進行除息外，債券與股票基金(ETF)從16日起至月底也將陸續除息，整個市場氛圍勢必環繞這個議題打轉，投資人欲短線獲利可擇優選股，而條件一是現金殖利率平均五年大於3%，二是本益比仍較類股平均低者，三是過去三年填息日不超過十日者，可納入短線操作。

台積電大漲 台股跳上萬七

多數法人原本認為，本周面臨端午節連假前，上半周若量能不出達3,500億的水位攻萬七不成的話，下半周多頭可能休息進入波段整理格局，待節後靜觀其變再做定奪，沒想到13日在AI概念領頭羊台積電(2330)攻漲帶動下，一舉站上萬七大舉化解多頭的疑慮。

大盤此波連攻萬六、萬七，指數漲近二千點，事實上，小型股也功不可沒，櫃買指數多頭結構完整，跟著大型股輪動配合，是此次連攻二大關不可或缺的角色，但若爆出千億量能，跳空缺口出現則需留意指數反轉向下。

本週大環境除需留意美國周二公布的消費者物價指數(CPI)高低，將牽動周四美聯準會利率是否暫停調升，還是續升一碼壓通膨，原本市場均認為暫停升息是共識，無奈上周澳洲與加拿大卻無預警宣布調升利率，這讓周四美聯準會是否再度升息存在諸多不確定性，當然也將影響全球資本市場下半年多空走勢。

AI指標股除息 市場屏息以待

盤勢如此，類股或個股五月來不管是基本面還是題材面，幾乎不少已經翻漲倍數計，本周進入超級除息周，6月15日(周四)共有26檔進行除息，包括台積電除息2.75元、儒鴻(1476)17元、敦陽科(2480)6.26元、信驊(5274)45元、南電(8046)以及實威(8416)8元，聯發科(2454)則在6月20日進行76.01元除息。其中，權值股台積電會是指標，除個股填息態勢外，也將影響大盤指數。

台積電採季配息，雖公司已公布將調高至3元，但此季仍以除息2.75元為準，預計7月13日發放，下季除息才會調整至3元。該股自2019年起改採每季配息，累計已有14次除息皆完成填息，其中10次為當日填息，最長填息天數為15個交易日，因而此次在AI題材護體加持下格外引起注意，其填息速度攸關短線多空走向。

另一檔高價股IC設計廠信驊也將在15日進行45元除息，該股因本益比已高達52倍，五月營收年減51.54%，公布當天股價遭摜壓至跌停收，其能否填息頗值得觀察。

此外，6月16日則有高達26檔債券與股票基金進行除息，其中，元大高息低波將進行0.68元除息、群益台灣精選高息進行0.54元除息外，還有元大10年IG醫療債與元大AAA至A公司債將進行0.44元除息，前述為此波配息較高前四檔，能否順利填息也頗受投資人關注。

多頭市場順勢 填息機率大於五成

理周投研部表示，參與配發股息需於除息交易日前一天買進，待隔月發放日入帳，針對除息操作目前市場大致分兩類投資人，一是較中長線存股族，穩定配息不在乎填息與否，若買進個股能順利填息，那麼既賺股息又賺填息價差；另一為積極型短線客，不參與配息在除息當天買進，待填息完即出場賺價差。但不管是那類型投資人，今年年初從萬四起漲逼萬七，應該屬於多頭市場，現階段只要沒有太大利空訊息，個股填息機率均大於50%，當然觀察周四台積電除息走勢也可判定。

也就是說，不管存股族還是短線客，欲獲利加倍挑股顯得格外重要，先說存股族，坊間多有挑股原則就不再贅述，倒是短線客欲賺填息價差又希望填完息再有一波漲勢，獲利翻倍，那就不是簡單容易做到的事。

理周投研部指出，觀察除權息行情可從大盤走勢、產業趨勢與個股股價成長力道等多個面向著手，大盤走勢如前述，現今仍屬多頭不歇情形，產業趨勢則挑選近五年現金殖利率大於3%、一至五月累計營收創高者，其次就是個股成長力道以挑出本益比仍低於類股平均者，再來就是近三年填息不超過十日，按此三條件操作獲利翻倍可期。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1190期 陳春霖）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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