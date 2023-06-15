航空股助攻 台股漲近百點 下波誰接棒？

「權王」台積電（2330）、「股王」信驊（5274）今（15）日上演填息秀，航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）續噴，激勵台股高檔震盪，AI、軍工、航空、電腦周邊、缺電概念股也輪漲，助攻大盤一度站上17,346.32點，刷新去年5月以來新高價位，終場上漲96.84點，收在17,334.98點。

美國聯準會（Fed）維持暫停升息，為去年3月來首見，但也暗示到年底前可能再升息兩次，接下來將舉行台灣、歐洲央行利率決議；近期，美國科技股屢創新高，帶動台股包括AI、半導體等類股強漲，後續資金有機會轉向傳產、金融股。

美股僅道瓊收黑，3大指數全面收紅，本土法人認為，Fed暫停升息符合市場預期，惟主席鮑爾（Jerome Powell）會後表示，「今年不會降息」，此鷹派言論沒有影響到美股表現，輝達（Nvidia）股價再寫新高，美科技股持續走強。

資深券證分析師表示，升息對股市影響力已鈍化，近期加權指數高檔震盪機率較高，半導體電子權值買盤縮手，資金可能轉向傳產、金融股。

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（旺得富理財網 黃順德）

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