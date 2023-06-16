特斯拉連13漲 連動外資選股方向這樣調

下筆時加權指數又創波段新高17,259.23點，週三的台指選擇權結算又是多方勝，連續五周上漲，空方大概等在黃金分割率0.819的17,534點附近伺機「報復性」放空。從5月8日當周收盤價15,502點起漲，空方已經賠了1,757點、-11.33%，以台指期一口保證金18萬4千元來計算，差不多賠了兩口保證金，相信空方已經很不甘心，等待機會給多頭致命一擊。

聯準會可能採拖字訣 變數在油價

即將而來的FOMC絕對是個機會，畢竟每次FED的會後聲明總是有市場沒預期到的重點，然後引發市場波動，目前金融市場的股價已經充分定價FED朝寬鬆方向前進─跳過六月FOMC，調高未來利率的上限，或是直接暫停升息。但另一方面，美債卻往相反方向定價，十年期美債殖利率6月13日收在3.84%，近三個月新高，債市認為FED升息週期還沒結束。

市場的共識分歧也象徵著FED本想在不犧牲經濟成長達到通膨降溫的軟著陸，但如今卻陷入就業市場強勁，而美國經濟成長放緩，且通膨仍高的為難處境。

本想左右逢源的FED如今卻困在左右為難，依照FED主席鮑爾的作風來看，大概率不會走前FED主席伏爾克的快刀斬亂麻模式，而是用千絲萬縷的拖字訣，就看市場信心耐不耐得住考驗，而筆者認為變數在油價。

OPEC+減產石油協議 延至2024年底

先看通膨數據，6月13日美國勞工統計局公布五月CPI年率4%，連續第十一次下降，創2021年三月以來新低，低於市場預期的4.1%，主要受惠於能源價格持續滑落，第二季NYMEX原油跌-7.9%，今年以來累積-13.21%跌幅，幫助將整體通膨從去年的高峰滑落一半。

照說這是多頭的好消息，但是近來沙烏地阿拉伯主導的OPEC+持續減產阻止油價進一步下跌，6月5日OPEC+宣布現有的每日總產量減產366萬桶減產協議延長至2024年底，並同意2024年一月起再減產，比產量目標每日再少140萬桶，2024年集體產量目標調為每日4050萬桶。

表面上，OPEC+表示因為全球經濟成長趨緩，原油供給過剩因此減產平衡價格，但延長減產協議的時機剛好是美國通膨數據下滑到4%的關鍵位置，不僅令筆者懷疑沙烏地阿拉伯不希望美國的通膨降溫。

根據《華盛頓郵報》6月8日爆料，在拜登2022年宣稱要對沙烏地阿拉伯就石油減產一事「追究後果」消息傳出後，沙烏地阿拉伯官方對外發布外交聲明辯護，但王儲兼首相薩勒曼則在私下威脅要與美國絕交，並通過石油爭端在經濟上對美國進行反擊。

預估FED到年底前都不會降息

感覺上，薩勒曼跟拜登槓上了，再加上美國勞工部表示，二手車、住宅價格和食品價格繼續對核心通膨構成上漲壓力，這些都是潛在的不安變數，所以FED需要更多的時間觀察。

有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報(WSJ)記者Nick Timiraos於6月13日在美國CPI公布後撰文表示，Fed可能維持利率不變，但由於官員對通膨居高不下的擔憂，可能會發出準備今年再次升息的訊號。

坦白說，全市場都在為未來做準備，但變數太多，沒人敢鐵口直斷的說，雙十一與感恩節的需求就會如預期到來，所以根據目前的通膨和勞動力市場的評估，筆者認為FED到年底前都不會降息，利率至少維持在5%以上。

目前CME FedWatch Tools，利率期貨市場預計FED六月暫停升息的可能性幾乎為100%，七月份升息的可能性從一天前的約60%上升至66.5%。

金融市場AI熱 還不到反轉直下的時刻

2022年的經濟衰退來得突然，以至於市場對今年上半年的經濟數據壞消息無感，反而認為當下就是谷底，在AI革命性的科技橫空問世後，對下半年甚至是明年有了希望，這算是寅吃卯糧的透支未來經濟紅利嗎？

不知道，從股市的角度，股價之強，真的一點都不像大摩堅持的「這是熊市逃命波」的勸世警語觀點，股市的定價一副就是「今年就是谷底，先蹲後跳，明年飛龍在天，月月向好」，也難怪華爾街越來越多人用1998-2000年的PC到互聯網的那段飛蛾撲火式的泡沫行情，來比擬當下投資人對於AI的狂熱追逐與迷戀不悔。

哈！筆者認為，用這段歷史來詮釋當下市場的行為是恰當的，但現在就煩惱樂極生悲的股價反轉直下又太早，大概是沒有親身經歷過那段「瘋狂」的末升段行情才會說的話吧。

記憶體下半年回升？ 看九月新品發表市場反應

還是來看看有什麼投資機會實際些。DRAM也是AI革命科技的受惠產業，但現階段直接受惠的是高頻寬記憶體(HBM)，這是三星與SK海力士的領域，所以在炒作這波AI受惠股時，DRAM族群總是有心無力的股價連動，這在合理的預期範圍。

但準備進入到第三季，隨著記憶體製造商庫存下降，SK海力士部分客戶增加了庫存補貨訂單，三星計畫提高NAND晶圓價格，預計將從2023年第三季度開始真正改善，屆時DRAM和NAND的ASP有望轉升。

南亞科認為，下半年終端庫存有望正常化，手機等消費產品可望下半年逐步走穩，DRAM市場需求將改善回穩。威剛表示，四至五月現貨價格逐步回升，合約價格也有望在第三季迎來最低點。華邦電也預期市場未來發展趨勢將比過去好，將逐步提高投片，現階段急單湧現，公司也已啟動備貨，產能回升一至二成。

不過，畢竟之前DRAM與NAND的價格大幅下滑，基本上觸及成本線，現在少少的上調價格，還不知道是低檔徘徊？還是趨勢上漲的開始？估計主戰場在九月新品發表會的市場反應而定。

特斯拉NACS充電系統 搶市占率

另一個市場重點應該是特斯拉的十三連漲，六月份已經漲了+26.86%，在今年特斯拉針對旗下的電動車發動連五降價後，目的就是為了加速電動車普及，然後憑藉著自身NACS充電系統的簡單、易用和高效的優點搶占電動車充電系統的市占率。

繼福特與通用宣布支持特斯拉的NACS充電系統後，6月12日四家橫跨美、歐、澳三大洲的充電業企業表示，亞洲普遍使用的CCS充電系統標準不再受到汽車製造商的青睞，而特斯拉的NACS充電器一體成形，且具有體積更小、功率更高的優點，可以提供更好的充電體驗，因此未來將提供適配特斯拉的NACS充電器。

連動外資選股方向轉變

這四家企業分別是在美國經營EV充電站的Blink Charging、自稱經營北美和歐洲最大EV充電站網路的ChargePoint、澳大利亞的EV充電器硬軟體生產商Tritium，以及西班牙的智能EV充電及能源管理服務供應商Wallbox NV。

通過與這些企業合作，特斯拉充電系統將占據美國電動汽車市場60%的市占率，同時，其他電動汽車製造商可以使用特斯拉的技術，避免自己投入大量資金，是雙贏策略。

白宮6月9日表示，使用NACS插頭標準的充電樁將有資格獲得數十億美元的聯邦補貼，只要它們也採用CCS充電標準。從外資6月14日買進汎德永業787張，但賣超超跑電動樁概念股的華城1,688張，就可以感受到選股方向的轉變。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1190期 洪寶山）

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