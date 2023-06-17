觀光股強漲後還可上車嗎？專家力推這3檔

在電子業與半導體去庫存的前提下，大量的資金不知流向哪，而疫情解封與暑假來到，加上普發六千元，使得市場上的資金瞄準觀光類股，上半年觀光股可是強又更強，山富(2743)、鳳凰(5706)、易飛網(2734)，不斷創新高，還沒上車的人，其實也不用羨慕，可以鎖定低位階或提早上漲的個股。

回顧歷史，上次觀光類股指數飆漲，是在2010年八月左右，上市觀光類股指數來到171多點，而上櫃觀光類股指數來到150多點，受惠於中國大陸、日本、美國、馬來西亞等國的觀光客，2010年11月台灣觀光客首次突破五百萬人，使得飯店、服務業、機場等，到處塞滿了人，成為另類的台灣錢淹腳目。當時出現幾個現象：住宿價格飆高、機票昂貴，許多大型餐廳等更是被早早約滿。

在2009年與2010年的觀光類股指數呈現有趣的現象，2009年三月上櫃觀光類股指數強漲，但是在八月就率先熄火，一直到2010年的六月，上市觀光類股指數才接棒上漲，這一漲就漲了三個月，甚至挑戰前高。

回到近期，2022年十月上市觀光類股指數率先強漲，一度挑戰前高，上櫃觀光類股指數到今(2023)年二月才被帶動。這樣的分析告訴我們幾件事情：上市與上櫃的上漲會有時間差，再來是觀光族群的漲幅，通常最多半年左右，且產業淡旺季明顯。

觀光類股可以分為台人出國玩、外國人來台灣、台人的國內旅遊等，上半年來強漲的鳳凰、易飛網、雄獅等，都是以台人出國居多，但是大多數人忽略國內的飯店業者、餐飲、主題樂園等，也將受惠於國外旅客以及國內旅遊的商機，而且也別忘了航空股。理財周刊嚴選三檔標的：

飯店業指標晶華 接單近八成

不同於夏都(2722)、寒舍(2739)的漲幅，晶華(2707)是在去年底上漲，2023年以來持續盤整，走勢有趣。晶華近期住房率約八成滿，帶動住宿價格節節攀升，以國際商旅為主要客層的台北晶華酒店，旗下有三個品牌、十一間酒店等規模優勢，並且搭上謝師宴、婚宴等持續包場，可望持續帶動營收。

五月營收5.36億，年增率73.3%，一至四月營收創26年新高。

年初以來，股價已上漲約一成，6/8盤中最高來到334.5元，逐步走出盤整態勢。FactSet預估2023年EPS上看11.67元，營收有望挑戰73.21億。

長榮航月營收創新高 暑假訂位達七成水準

長榮航(2618)客運創歷史新高，五月公布營收為157.62億元，年增率40.03%，其中客運營收為108.6億元，年增1311.3%，這非常具有指標意義，首先是在淡季卻不淡，其次是單月客運營收創歷史新高，年增率因為基期低而不考慮，長榮航表示，目前客運載客量已經回到疫情前約七成水準，而暑假訂位已經到七成左右，尤其以高單價的歐美長程線為主，有助於推升營收。四月營收為152.1億，年增率38.16%。

年初以來，股價已上漲約四成，6/14盤中最高來到39.8元。FactSet預估2023年EPS上看3.95元，營收有望挑戰1861.68億。

華園台美飯店雙引擎加持 搶搭解封商機

華園(2702)擁有台灣與美國等多國飯店，根據2022年報顯示，主要營收貢獻來自美國(九成以上)，台灣則佔據不到一成左右，台灣多布局在高雄地區，隨著美國疫情穩定與解封，同樣受惠旅遊人潮，且近期跨足餐飲等。五月營收達1.2億，年增4.67%，一至四月營收創歷年新高外，四月營收1.26億元，年增22.27%。

年初以來，股價已上漲約一成，6/8盤中最高來到27.7元，即將挑戰前高28元，股價近期蠢蠢欲動，Ｋ棒站上上升趨勢線，呈現多頭格局，目前股價位階低且便宜。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1190期 張仲華）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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