外資買超85億 台股驚驚漲 這風險漸增

外資買超85億 三大法人買超台股131億元

外資等三大法人周四（6/15）合計買超台股131.51億元。包括外資與陸資買超85.6億元；投信法人持續逢高調節，單日賣超7.47億元；自營商自行買賣部分係買超21.77億元，避險部分係買超31.61億元，合計單日買超53.38億元。

（工商時報 數位編輯）

《盤後解析》秒填息秀 好「積」情 17,300過關

台積電(2330)今天除息秒填息，且台達電(2308)、廣達(2382)等電子大型股、航空股表現強勁，指數開高震盪尾盤收高，終場以17334.98點，上漲96.84點，漲幅0.56％，成交金額3775.6億元。

國泰證券證期處協理簡伯儀指出，美國聯準會如市場預期6月利率不變，維持聯邦資金利率區間在5％至5.25％之間，結束連續升息步伐，是去年3月以來首次。

Fed點陣圖顯示18名決策委員，有12人預期未來需要再升息2次，對年底利率水準預測從5.1%調高至5.6%，按照貨幣政策取向等點陣圖來看，今年內可能仍會再加息2碼，7月份升息的機率從本次議息結果公布前的60.4%升至71.1%，意謂下月利率上調機會大。

簡伯儀表示，美元指數近期表現相對弱勢，目前指數跌破月線之下，雖然亞幣並沒有明顯轉強，但在美元轉弱下，台幣後續轉貶為升機會大，預期台幣升值下，有利於資金動能。

外資近期在現貨市場買超，但期貨未平倉多單近期出現明顯減碼，本土法人投信與官股券商近期也在集中市場出現減碼，整體法人除了外資在現貨買超外，整體看來呈現保守。

技術指標方面，日KD指標目前雖然維持高檔交叉往上，但KD指標已經持續位在超買區，RSI指標同樣也是在80以上；不過由於目前股價仍維持在所有均線之上，量能持續放大，多方站優勢。因此，短線美元轉弱，法人資金相對保守，技術面維持高檔震盪，預期股價仍可走高，但追高風險漸增。

（時報資訊 莊丙農）

台積電漲4元航空續強 台股漲近百點收17,334點

台北股市今天開高走高，收盤漲96.84點，為17334.98點，漲幅0.56%，成交金額新台幣3775.6億元。

加權指數開盤為17259.37點，盤中最高17346.32點，最低17259.37點；不含金融股指數15079.54點，漲98.84點。

觀察權值股表現，台積電終場上漲4元，收591元，漲幅0.68%；鴻海下跌0.89%，收111.5元。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.24%、食品股漲0.08%、塑化股漲0.41%、紡織股漲1.61%、機電股漲0.72%、造紙股漲0.80%、營建股跌0.73%、金融股跌0.21%。

委買張數1998萬5148張，委賣張數1226萬5795張，成交張數809萬289張。

收盤時上漲530家，下跌359家，持平113家。

成交量前5名個股為華航、長榮航、緯創、元大台灣50反1、英業達。

漲幅前5名個股為台新全球AI、東台、駐龍、精聯、隴華。

跌幅前5名個股為倚天酷碁-創、威強電、昶和、北極星藥業-KY、櫻花建。

(中央社)