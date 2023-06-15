還要看空台積電、長榮航？網曝2檔目標價

台股今（15）日持續上攻，終場上漲96.84點收在17,334.98點；台積電（2330）開盤漲至590元演出瞬間填息秀，終場上漲0.68%，收在591元；航空雙雄表現續強，長榮航（2618）終場大漲4.29%，股價41.35元再刷新高；華航（2610）在尾盤強攻漲停登上27.25元。有空軍趁勢發問，台積電600和長榮航40空誰比較穩，沒想到網友均看衰，認為空這2檔是「自找麻煩」。

眼見台股持續創高，除了AI概念股外，觀光、航空股跟著高檔輪動，輪流創新高。有空軍在PTT以「台積電600空跟長榮航40空哪個穩？」為題發問，該網友表示，「老話一句，沒有每天再過年的啦，AI終究只佔台積電營收一小部分，暑假旺季結束長榮航終究要迎來淡季，台積600以上冤魂太多太重拉不動，長榮航40以上飛太高大家搶著停利，這兩個空下去勝率應該滿高的」；但他想知道大家看法，「選哪個比較穩呢？」；最後他還不忘提醒，「記住神山會坍方，飛機會降落十字箴言」。

不料，不少人反過來質疑原Po，「多頭執著於放空…」、「為什麼執著於放空？」、「做空會有一種自命不凡的感覺？覺得自己是先知？」、「長榮航空了幾天發現賣不下去，昨天小賺走人，好家在」；甚至有人直言，「這兩個你現在做空是在自找麻煩…」、「這兩個我都不敢，不空強勢股」。

還有人預期，「希望空頭成功把GG空下去，不然600過了馬上就要700了」、「台積最近應該會在550-600來回洗，等IPHONE15上市，發布會再帶到個3nm字樣後小噴一點上山載學長」、「長榮航上看50不要亂空」、「聯電都能6、70，長榮航嗄死你，暑假賺爆」、「空飛機，小心帶你到外太空，現在會炒暑假旺季，至少會炒到Q3」、「機組神人3.0都把40空改為50空了，嫌錢太多可以捐社福」。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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