長榮航華航股價飛天還可入手？網看法兩極

航空雙雄氣勢如虹，長榮航今（15）日開盤隨即衝上40元整數關卡，華航更大漲5.6%，由於傳出旅行社搶切高價機票，航空公司票價從經濟艙直奔頭等艙，客運收入旺翻，加上神似航海王張濬安手筆的航空股推薦文一出，引發網友熱烈討論，有人擔心若套在高點可能要10年才解套，但也有人以航海王為例，當時一堆人看股價頂多30元，最後還不是翻了3~4倍。

PTT日前1篇「搭上長榮航，飛上平流層」的熱門文章，因貼秀出多筆長榮航、華航及長榮航個股期的對帳單，引述資料眾多，筆法雷同2021年的航海王張濬安，引發市場熱議。當時人稱航海王的張濬安重押貨櫃雙雄，並在PTT大秀長榮、陽明的對帳單，不僅賺進50億元，更成長榮前10大股東，也讓外界好奇是否航空王來了。

法人分析，航空客運業務現階段確實相當暢旺，機位吃緊帶動票價上漲，長榮航5月客運業績以108.6億元創高，年增逾13倍。長榮航總經理孫嘉明6月初法說才指，市況一路旺到明年，基本面大幅好轉，也帶動航空股本波大漲。

此外，華航、長榮航、星宇及台灣虎航等航空4雄，本季起進入「高票價紅利」時代，加上國際油價續跌，航空燃油成本大降，與高票價形成的利差空間擴大，法人預期，第3季獲利有望優於預期。

網友看法則呈現兩極化，正方認為股票就是愈不敢追愈會漲，不要說50元，到3位數都有可能，也有人認為，50元根本保底，躺著買躺著賺，認為航空才漲20~30%，比起AI一堆漲2~3倍的算客氣，還要水手別來臭，不然股價頻創新高後反被打臉。

但也不乏網友質疑，相較航海王全盛期季賺19元，航空股1年賺5元能飆去哪，還有人擔心這價位如果套住，484要等10年。還有人認為，5月載客航班數恢復至2019年同期的75%，但2019年股價跟EPS才多少，質疑現在價位高得不合理。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）

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