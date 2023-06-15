觀光股回檔賣壓增 專家一句話突破盲點

旅行社回檔快買 這支守住百元再衝、5檔上拱

台股突破萬七之後以小漲小突破方式繼續向上擴展領土。周四早盤台積電填息秀開演、長榮航突破40關成為今日焦點。觀光股短線過熱，部分資金下車，上櫃旅行社股賣壓大，山富（2743）一度大漲逾6％、五福（2745）面臨百元保衛戰，燦星旅（2719）甚至股價翻落變成二位數。惟上市的鳳凰（5706）、雄獅（2731）跌幅相對有限，加上長假、暑假將臨，業績增溫是不爭的事實，中長多買家不退守，盤中跌勢趨緩，五福（2745）反轉走高2％，漲幅相對傑出，燦星旅（2719）小漲表態，雄獅（2731）力控1％之內，壓力較大的易飛網（2734）、山富（2743）也都上拉脫離底部。

觀光股陷入修正格局，今日個股跌多漲少，上市觀光以飯店股較有表現，國賓（2704）、雲品（2748）、夏都（2722）齊揚；六福（2705）、晶華（2707）、王品（2727）壓力較大。

亞洲藏壽司（2754）盤中大漲4％，表現最優；其大陸首處據點上海龍之夢購物中心今日試營運、22日正式開幕，未來評估進軍其他亞洲市場可能性，朝展店200家的長期目標邁進，股價先前一連3天回檔皆守住180元，多方士氣大增，反彈半根漲停板。

五福在上周四（6/8）成功突破百元大關後出現大幅度震盪，先前曾回測95元有守，資金行情不退燒，旋即出現反彈，多日穩於百元之上。

今日觀光股回檔休息，富邦投顧認為，端午連假與暑假將至，民眾出外遊玩與餐館用餐機會增加，且氣候日趨炎熱，民眾進行室內活動時間提高，商場購物與消費飲品頻率也將同步提升，對未來零售銷售與餐飲業成長趨勢樂觀看待。觀光股短暫休息後，有利走更長遠的路。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（時報資訊 張嘉倚）

延伸閱讀

航空雙雄爆量噴到外太空 華航逼近50萬張

緯創英業達…AI伺服器誰最香?大摩點名9檔

萬七穩了？這類股補漲恐不妙 防2變數

16度達陣!台積電除息秀衝590元秒填息完封