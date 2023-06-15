6/15上市、櫃企業營運快報

今（6/15）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.智邦(2345)今(15)日舉行股東會，董事長林明蓉表示，基於人工智能的應用程序快速激增，智邦已經意識到此一趨勢，研發並推出相關AI產品，相信智邦營運將隨資訊應用及網路基礎建設需求增加而持續成長。此外，智邦股東會通過每股配發7.5元現金股利。

2.光學大廠玉晶光（3406）今日舉行股東會，通過配發現金股利每股12元。

3.緯創(3231)今舉行股東會，由董事長林憲銘主持，並由總經理林建勳進行業務及營運報告。林憲銘表示，緯創持續朝高毛利方向，調整資產負債表會一年比一年更健康；去年受升息影響，利息費用略有增加，但昨天美國聯準會宣布不再升息，這也降低利息壓力。

至於越南限電的問題，緯創受到影響有限，緯創在越南有自有的發電機同時也和綠電供應商洽談供電。

4.晶華(2707)國際酒店集團今（15）日召開股東常會，承認2022年財報及盈餘分派案，決議超額配息9.0073元、將於20日除息交易。展望2023年，集團除整合海內外品牌資源、持續致力提升營收績效外，並將積極拓展新據點，目前台灣共有5處新據點籌備中。

5.永昕(4726)今(15)日宣布與永笙生技StemCyte(永笙)簽訂MOU，永笙生技成為永昕生醫在全球異體細胞治療CDMO業務的細胞原料供應夥伴。

定位為大D中M之生物藥CDMO公司永昕，近來積極進軍細胞治療領域，這次與台灣唯一具備自有異體公捐臍帶血庫資源的跨國細胞治療公司永笙簽訂MOU後，將可提供客戶更精緻的細胞治療一站式專業服務。

6.神達(3706)集團神雲科技旗下的伺服器通路領導品牌TYAN（泰安）今天宣佈推出針對技術運算應用，支援第四代AMD EPYC處理器和採用AMD 3D V-Cache技術的第四代AMD EPYC處理器的高性能伺服器平台。