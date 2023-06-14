利多不斷台達電股漲 市值躍居台股第5

台股14日驚驚漲，再寫波段新高，今年市值飆10兆元，個股市值排名大洗牌，台達電（2308）挾儲能、蘋果、電動車、缺電、AI伺服器等多重利多題材於一身，股價過關斬將，14日股價及市值雙創高，市值首破9,000億元，市值排名躍居五哥，有急趕市值四哥中華電（2412）之姿。

台股加權指數14日收17,238點小漲21點，證交所統計，到14日止，台股總市值為54.11兆元，比去年底的44.27兆元，大增9.84兆元；進一步篩選上市個股市值增加前10名中，今年來累計都增加1,000億元以上，合計市值飆增5.21兆元，比上市公司總合超過一半。

市值增加前10高股，除了台積電激增3.67兆元之外，廣達及聯發科也各大增2,614.9億元及2,481.4億元，依增加金額高低依序為鴻海、台達電、聯電、緯創、日月光投控、和泰車及創意等，各大增1,200億～1,700億元以上，只有和泰車與AI人工智慧沒有直接關連，其餘幾乎都是拜AI之賜。

大型權值龍頭股14多數拉回，惟台達電逆勢大漲10元至353元，漲幅2.92％，扮演權值股多頭指標，台達電盤中最高攻上365.5元，市值衝上9,260億元，首破9,000億元大關，蓄勢挑戰市值四哥地位。台達電最後收盤市值收9,169.2億元，中華電收9,735.5億元，差距拉近至500多億元。

統一投顧投研部表示，台達電董事長海英俊認為，AI熱潮席捲全球，這個趨勢才剛開始，下半年AI伺服器急單湧進，預期自今年第四季發酵至明年，今年伺服器相關營收至少年增2至3成；統一投顧看好台達電在電源產業的龍頭地位，而且AI伺服器帶動電源持續向更高瓦數前進，有利長線營運動能提升。

除了台達電市值大躍進外，廣達是AI伺服器龍頭指標股之一，今年來市場跳增，且排名也從去年底的27名，如今搖身一變成為第13名，AI題材是市場長期趨勢的共識，未來市值排名能否向前10高挑戰，要打敗金控壽險雙雄、台塑集團股以及聯電及日月光投控等，市場正試目以待。

延伸閱讀

台達股東會 史上最高股利9.84元順利過關

台達電 旺季效應可期

台達電股價創新高 法人給出這個目標價

台達電、光寶科等11檔權值股 爆量創高

5月營收績優十強 躍萬七領漲指標