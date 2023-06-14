00878交易戶數 首贏0056

隨著除息旺季啟動，證券商定期定額5月衝上次高，小資族鍾愛ETF，0050元大台灣50，直逼20萬戶穩居第一，2020年下半年上市就採季配的00878國泰永續高股息，如吸金大器，5月交易戶數衝過老牌0056元大台灣高股息。

至於今日除息2.75元的台積電，5月定期定額交易交易戶數不到6萬戶，吸金程度遠不及熱門ETF。

00878及0056大廝殺，5月交易戶數排名洗牌，因0056元大高股息及00850元大臺灣ESG永續，將從今年7月及8月改成季配，未來ETF定期定額交易戶數排名是否再出現洗牌，受到關注。

證交所每個月發布證券商承作個股及ETF前20高的名單可以看出，小資族喜愛的個股包括台積電、中華電、台泥、中鋼、鴻海及聯發科等，另金融股更占半數以上，5月金控股達12檔。

惟5月小資族定期定額最愛的個股台積電仍在6萬戶以下，資金大舉湧入ETF，元大台灣50來到19.56萬戶、國泰永續高股息衝高至16.95萬戶、元大高股息為16.46萬戶，被00878超車；再者，第四名富邦台50也有9.79萬戶，打敗台積電。合計前4高ETF，交易戶數已衝上62.75萬戶。

近來國人青睞定期定額，長線趨勢一路走高，5月達75.37億元，較4月68.9億元增加6.47億元，寫下該項業務開辦來次高，投資人大舉將定存轉進ETF。

定存族最愛的0056，在5月被00878超越，受到高度關注。投信業者指出，近年來投資人投資ETF，愈來愈轉向落袋為安，青睞季配標的，00878擁有季配、高殖利率優勢，吸引資金轉進。

至於元大投信旗下3檔受青睞的ETF，00713從去年第四季改為季配，接下來0056及00850將從今年7月及8月改成季配，預期未來幾個月，3檔季配時間錯開，形成另類月配，屆時資金是否轉回0056持續受市場關注。

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