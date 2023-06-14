6月14日一分鐘強弱勢股

6月14日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

凌華(6166)

10

5月營收10億元，雙率雙位數增加，今年前5月營收年增15%

伍豐(8076)

9.97

智慧零售需求回升，解封後博弈專案看增，營運料穩步走揚

威強電(3022)

 9.91

特斯拉連漲史上最長紀錄，點火台廠車用族群，續演慶祝行情

汎德永業(2247)

9.9

缺車緩解、新車大量到港，5月營收創歷史新高，年增54.7%

協易機(4533)

9.89

4月稅後純益0.26億元，較去年同期轉盈，ESP為0.17元

蔚華科(3055)

9.88

被視為隱藏版CoWos概念股；5月營收1.9億元，月增7成

華經(2468)

9.86

5月營收4.3億元，創單月歷史新高，月增、年增皆翻1.3倍

凌陽(2401)

9.85

國內首家投入chiplet設計概念業者，進軍AI領域將收成

勤誠(8210)

9.79

市場傳出獲AMD最新產品訂單，今明年獲利表現皆看俏

立德(3058)

9.59

外資買超力道由前一日的804張，大舉擴張至2,251張

 

表：方歆婷

6月14日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

華擎(3515)

 7.95

5月稅後純益5,100萬元，年減約2成，EPS為0.42元

順藥(6535)

 6.7

技術面不妙，短均線交叉月線向下，賣壓出籠、吞長黑K

來頡(6799)

 5.81

三大法人全賣超，外資、投信分別賣超270張、145張

偉詮電(2436)

 5.43

外資籌碼有鬆動跡象，昨大賣1,611張，自營商也賣百張

三商電(2427)

 5.24

技術線型續弱勢，短均線交叉月線向下，股價連收3黑K

汎銓(6830)

 5.08

外資賣超260張；股價前一日創高後回落，昨部分賣盤調節

碩天(3617)

 4.62

三大法人全賣、計724張，外資連2賣，投信、自營商連3賣

龍德造船(6753)

 4.59

5月營收2億9,642萬元，月減22.64%、年減44.43%

M31(6643)

 4.58

三大法人皆賣超，外資524張最多，更甚前一日賣20張

聯嘉(6288)

 4.34

外資連2賣，繼前一日的3,486張，昨再度賣超1,775張

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組