6月14日一分鐘強弱勢股
6月14日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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凌華(6166)
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10
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5月營收10億元，雙率雙位數增加，今年前5月營收年增15%
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伍豐(8076)
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9.97
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智慧零售需求回升，解封後博弈專案看增，營運料穩步走揚
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威強電(3022)
|9.91
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特斯拉連漲史上最長紀錄，點火台廠車用族群，續演慶祝行情
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汎德永業(2247)
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9.9
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缺車緩解、新車大量到港，5月營收創歷史新高，年增54.7%
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協易機(4533)
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9.89
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4月稅後純益0.26億元，較去年同期轉盈，ESP為0.17元
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蔚華科(3055)
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9.88
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被視為隱藏版CoWos概念股；5月營收1.9億元，月增7成
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華經(2468)
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9.86
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5月營收4.3億元，創單月歷史新高，月增、年增皆翻1.3倍
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凌陽(2401)
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9.85
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國內首家投入chiplet設計概念業者，進軍AI領域將收成
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勤誠(8210)
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9.79
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市場傳出獲AMD最新產品訂單，今明年獲利表現皆看俏
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立德(3058)
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9.59
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外資買超力道由前一日的804張，大舉擴張至2,251張
製表：方歆婷
6月14日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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華擎(3515)
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7.95
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5月稅後純益5,100萬元，年減約2成，EPS為0.42元
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順藥(6535)
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6.7
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技術面不妙，短均線交叉月線向下，賣壓出籠、吞長黑K
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來頡(6799)
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5.81
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三大法人全賣超，外資、投信分別賣超270張、145張
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偉詮電(2436)
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5.43
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外資籌碼有鬆動跡象，昨大賣1,611張，自營商也賣百張
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三商電(2427)
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5.24
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技術線型續弱勢，短均線交叉月線向下，股價連收3黑K
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汎銓(6830)
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5.08
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外資賣超260張；股價前一日創高後回落，昨部分賣盤調節
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碩天(3617)
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4.62
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三大法人全賣、計724張，外資連2賣，投信、自營商連3賣
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龍德造船(6753)
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4.59
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5月營收2億9,642萬元，月減22.64%、年減44.43%
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M31(6643)
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4.58
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三大法人皆賣超，外資524張最多，更甚前一日賣20張
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聯嘉(6288)
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4.34
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外資連2賣，繼前一日的3,486張，昨再度賣超1,775張
製表：方歆婷
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